Hannover

Das neue Jahr hat begonnen, die Nöte sind die gleichen geblieben. Die Corona-Pandemie lässt die Politik und die Gesellschaft auch Anfang 2022 nicht los. Die Omikron-Variante breitet sich rasant aus und erfordert neue Maßnahmen.

Inzwischen macht die hoch ansteckende Variante 27,9 Prozent der Corona-Infektionen in Niedersachsen aus. Das Landesgesundheitsamt hatte am vergangenen Dienstag (28.12.) noch von insgesamt 466 Fällen in Niedersachsen gesprochen, bei denen eine Infektion mit der Variante nachgewiesen worden sei – das entsprach 23,5 Prozent aller untersuchten Proben. Vor zwei Wochen waren es noch 8,2 Prozent, vor drei Wochen lediglich 2 Prozent.

Wie will das Land Niedersachsen die Ausbreitung der hochansteckenden Variante verhindern? Darum wird es heute unter anderem in der wöchentlichen Pressekonferenz gehen. Hier können Sie die Veranstaltung im NDR-Livestream ab 13 Uhr verfolgen.

Livestream: Die Pressekonferenz des Krisenstabs

Die Omikron-Variante betrifft zurzeit besonders die 20- bis 30-Jährigen. Gesundheitsexperten erwarten, dass sich das Virus von dieser Altersgruppe aus verbreiten wird. Die Fallzahl der Omikron-Variante wird demnach täglich weiter zunehmen und aller Voraussicht nach die bisher vorherrschende Delta-Variante komplett verdrängen – und zwar in ein bis zwei Wochen.

Bund und Länder sprechen am Freitag über das weitere Vorgehen. Erst knapp zwei Wochen ist die letzte Ministerpräsidentenkonferenz her – die Themen sind ähnlich.

Von RND