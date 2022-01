Hannover

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen verschärft sich weiter. Am Dienstag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben der Landesregierung 461,0 – so viele Neuansteckungen mit dem Covid-19-Erreger wurden auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet während einer Woche registriert. Damit setzt sich der Trend steigender Werte fort, nach 431,0 am Montag und 417,1 am Sonntag. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) kamen zuletzt 5996 weitere Fälle hinzu, außerdem starben acht Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Welche Auswirkungen haben die steigenden Infiziertenzahlen auf die Regeln in Niedersachsen? Welche Maßnahmen werden gegebenenfalls ergriffen?

Der Corona-Krisenstab der Landesregierung berichtet in seiner wöchentlichen Pressekonferenz über die aktuelle Entwicklung in Niedersachsen. Krisenstabs-Leiter Heiger Scholz und Regierungssprecherin Anke Pörksen werden sich vermutlich zur weiteren Ausbreitung der Omikron-Variante äußern und über den Impffortschritt berichten.

Die Pressekonferenz im NDR-Livestream

Am Sonnabend wird in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Darin wurde unter anderem die Weihnachtsruhe in eine Winterruhe umgewidmet - bis voraussichtlich 2. Februar gilt landesweit die Warnstufe 3.

Von RND/dpa/ewo