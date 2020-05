Hannover

Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen? Welche Lockerungen sind in Planung? Die Bundesregierung hat mit den Ministerpräsidenten der Länder das weitere Vorgehen in der Krise beschlossen. Im Anschluss daran äußert sich Landeschef Stephan Weil zu den Beratungen und erklärt, welche Folgen sich für Niedersachsen daraus ergeben. Hier verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

Von RND