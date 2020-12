Hannover

Niedersachsens Landesregierung stellt am Dienstagnachmittag die neue Corona-Verordnung vor. Neben Informationen über das derzeitige Infektionsgeschehen in Niedersachsen, will der Krisenstab auch über den Aufbau und die Standorte von Corona-Impfzentren berichten.

Seit Dienstag gelten in Niedersachsen neue Corona-Regeln. Die Maßnahmen wurden erneut verschärft. Diese betreffen die Kontaktregelung, Silvesterfeuerwerke, den Handel und andere Bereiche.

Verfolgen Sie die Konferenz ab 13 Uhr hier live

Schon am Montag hatten die Landtagsabgeordneten in ihrer Sitzung über die neuen Corona-Verordnung debattiert. Ministerpräsident Stephan Weil hatte dabei verdeutlicht, dass er bezüglich der Schulsituation keine Notwendigkeit sieht, in der Corona-Krise generell die Hälfte der Schüler zu Hause zu unterrichten. Entsprechende Forderungen lehnte er im Landtag ab.

In den Städten und Gemeinden Niedersachsens wächst derweil der Widerstand gegen diese Schulpolitik des Landes. Die Kommunen fordern angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen eine generelle Einführung des Wechselmodells mit geteilten Klassen.

