Hannover

Seit Montag gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung. Es gibt zahlreiche Lockerungen bei Gastronomie, Handel und Tourismus. Doch wie soll es danach weitergehen? Die Niedersächsische Landesregierung hat einen neuen Corona-Stufenplan für Öffnungen erarbeitet.

Den „Corona-Stufenplan 2.0“ will Gesundheitsministerin Daniela Behrens ab 13.30 vorstellen. Er soll zeigen, welche Öffnungsschritte bei sinkenden Inzidenzen getätigt werden und wo wieder Maßnahmen greifen, wenn die Inzidenzen steigen.

Hier können Sie die Pressekonferenz im Livestream verfolgen

Schon nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 hatte die niedersächsische Landesregierung einen umfangreichen Stufenplan erarbeitet.

In Niedersachsen sind innerhalb eines Tages 406 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Montag leicht von 83,4 auf 84,6.

Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner neu angesteckt haben. Am Montag vor einer Woche lag der Landeswert noch bei 99,5. Zudem wurden vier weitere Todesfälle registriert, seit Beginn der Pandemie sind es in Niedersachsen mittlerweile 5410.

Keine Lockerungen bei Inzidenz über 100

Die höchsten Inzidenzwerte wurden für die Stadt Salzgitter (189,9), die Stadt Delmenhorst (177,9) und den Landkreis Vechta (158,2) gemeldet.

Die Region Hannover lag mit 101,8 wieder knapp über dem kritischen Wert - damit können sich die noch nicht geimpften Bewohnerinnen und Bewohner keine Hoffnungen auf schnelle weitere Lockerungen machen. Die niedrigsten Werte verzeichneten die Landkreise Wittmund (28,1), Friesland (33,4) und Goslar (35,2).

Von RND/sap/dpa