Hannover

Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel informiert der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung am Dienstag wieder über die aktuelle Corona-Lage.

In der niedersächsischen Landesregierung kommt es derweil zu einem Wechsel an entscheidender Position. Sozialministerin Carola Reimann trat am Montag überraschend aus gesundheitlichen Gründen zurück. Ihre Nachfolgerin wird Daniela Behrens.

Verfolgen Sie die Konferenz ab 13 Uhr im Livestream

Mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Niedersachsen stagnieren die Infektionszahlen. Am Montag wurden 403 neue Fälle gemeldet, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit.

Die Durchschnittsfallzahlen der vergangenen Tage deuten darauf hin, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit einer leichten Tendenz nach oben stagnieren. Derzeit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 68,8 – am Wochenende hatte sie noch bei 67,2 Fällen je 100.000 Einwohner gestanden.

Von RND/sap