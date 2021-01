Evakuierung am Sonnabend - Liveticker: So läuft die Bombenentschärfung in Göttingen

In der Göttinger Innenstadt werden vier Bomben vermutet, die möglichst noch heute entschärft werden sollen. Das Gebiet ist evakuiert, die Bombenentschärfer können ihre Arbeit aufnehmen. Verfolgen Sie hier im Liveticker wie es jetzt weiter geht.