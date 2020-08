Nach den Sommerferien sollen die Schüler in Niedersachsen wieder in voller Klassenstärke in die Schule kommen. Doch wie genau soll das laufen? Und wie sehen die Pläne für den Fall aus, dass die Corona-Zahlen wieder steigen? Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz des Landes am Freitagvormittag im Liveticker.