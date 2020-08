Hildesheim

Nach einem tödlichen Unfall nahe Hildesheim ist die Autobahn 7 in Richtung Hannover gesperrt worden. Ein Laster war nach Polizeiangaben am frühen Dienstagmorgen umgekippt und muss nun mit schwerem Gerät geborgen werden. Einer der beiden Lkw-Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher. Der zweite Fahrer wurde verletzt. Nähere Angaben konnte die Polizei noch nicht machen. „Aktuell läuft die Bergung des Lastwagens“, so der Sprecher weiter.

Die Sperrung gilt von der Abfahrt Hildesheim-Drispenstedt bis Hannover und soll bis zum Nachmittag andauern. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war noch völlig unklar.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Autobahn 7 in Richtung Hannover stundenlang gesperrt

Der Verkehr staute sich am Dienstagmorgen sieben Kilometer weit. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Empfohlene Umleitungen sind folgende Strecken: U27, U31 und U33.

Von RND/dpa/ewo