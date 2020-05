Hannover

Ab Anfang kommender Woche gibt es in Niedersachsen eine Reihe von weiteren Lockerungen der strengen Corona-Bestimmungen. So dürfen Spielhallen, Fitnessstudios und Freibäder wieder öffnen, wie Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabes, am Freitag mitteilte. Auch Chöre und Blasorchester dürfen wieder proben, allerdings nur in Einzelproben oder Kleingruppen bis zu vier Personen.

Sporthallen dürfen öffnen

Öffnen dürfen auch Sporthallen, allerdings nur unter den gültigen Abstands- und Hygieneregelungen. Die Beschränkung der Angebote von Hotels wird von 50 Prozent auf 60 Prozent hochgesetzt, was die touristische Nutzung betrifft. Hotels, die ausschließlich Geschäftsreisende übernachten ließen, könnten „rein theoretisch“ auch zu 100 Prozent ausgelastet sein, sagte Schröder.

Wieder öffnen können ab Montag Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, aber nur bis zu einer Auslastung von 50 Prozent. Auch Einrichtungen der Tagespflege für ältere Menschen dürften wieder öffnen, sagte Schröder, ebenfalls mit der Hälfte der Plätze. Auch Jugendherbergen, Familienferien- und Freizeitstätten dürften wieder öffnen, allerdings nur mit bis zu 60 Prozent der Betten. Auch Beratungsdienste der Kinder- und Jugendhilfe sowie Beratungsstellen dürften wieder öffnen.

Schwimmhallen bleiben geschlossen

Schwimmhallen bleiben vorerst weiter geschlossen, Freibäder können ab Montag öffnen, allerdings auch nur unter strengen Hygenievorschriften. Mannschaftssport ist nur für Berufssportler erlaubt, also der 1., 2. und 3. Liga, erläutert Schröder.

Altenheime dürfen wieder neue Bewohner aufnehmen, allerdings müssen die Neubewohner sich zuvor einer vierzehntägigen Quarantäne unterziehen. Die Zahl der Neuerkrankungen habe sich auf einem stabil niedrigen Niveau eingependelt, sagte Schröder. Was bleibe, seien aber die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. Mitglieder aus zwei Haushalten könnten sich im öffentlichen Raum treffen, mehr nicht, sagte Schröder. Bei Hochzeiten, Beerdigungen gilt eine Obergrenze von 20 Personen. Untersagt bleiben auch touristische Busreisen – im Gegensatz zu Bus-Liniendiensten, erläuterte Schröder.

