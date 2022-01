Hann. Münden

Damit trotz der Corona-Pandemie in Niedersachsen weiterhin Präsenzunterricht möglich ist, muss für die Schulen vor allem eines sichergestellt sein: Eine ausreichend große Menge und ein regelmäßiger Nachschub an Antigen-Schnelltests, damit sich sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte regelmäßig testen können. Für die Beschaffung und Verteilung der Schnelltests sorgt ein landeseigener Betrieb, der ursprünglich nur für die Polizei zuständig war: Das Logistikzentrum Niedersachsen (LZN) in Hann. Münden.

Seit 20 Jahren stattet das LZN die niedersächsischen Polizistinnen und Polizisten mit Dienst- und Schutzkleidung aus. Seitdem haben sich sowohl die Geschäftsfelder als auch der Kundenkreis stark ausgeweitet. Das LZN ist inzwischen die zentrale Beschaffungsstelle des Landes Niedersachsen für Waren und Dienstleistungen aller Art. Auch zahlreiche Behörden in anderen Bundesländern nehmen die Dienste des Landesbetriebs in Anspruch.

Seit 20 Jahren ist das Logistikzentrum Niedersachsen die zentrale „Kleiderkammer“ für die niedersächsische Polizei. Quelle: Heidi Niemann

Mittlerweile beziehen nicht nur die Landespolizeien und Justizbehörden der norddeutschen Bundesländer Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie Thüringens und Bayerns ihre Uniformen aus Hann. Münden, sondern auch die Forstverwaltungen in 15 Bundesländern sowie das Bundesamt für Güterverkehr.

Auch diverse Städte in Deutschland und Österreich nutzen das LZN-Dienstleistungsangebot, um die Angehörigen ihrer Ordnungsämter mit einheitlicher Kleidung auszustatten, unter anderem Wolfsburg, Frankfurt/Main und Köln. 115.000 sogenannte „Dienstkleidungsträgerinnen und -träger“ beziehen Hemden, Hosen, Jacken, Westen, Mützen, Socken, Schuhe und sonstige Bestandteile ihrer Dienstkluft aus Hann. Münden – vor 20 Jahren waren es lediglich 18.000. „Damit sind wir der deutschlandweit führende Ausrüster für Dienst- und Schutzkleidung“, sagt LZN-Geschäftsführer Frank Hintze.

Logistikleiter Gerhard Blackert freut sich, dass eine Lieferung mit 10.000 Poloshirts für die Polizei eingetroffen ist. Dieser Artikel ist besonders stark nachgefragt, 8000 Bestellungen sind hierfür bereits eingegangen. Quelle: Heidi Niemann

An diesem Tag sind gerade 10.000 Poloshirts für Polizistinnen und Polizisten eingetroffen. Dieser Artikel ist besonders begehrt: „Wir haben schon 8000 Bestellungen vorliegen“, erzählt Hintze. Die Poloshirts liegen auch deshalb voll im Trend, weil es sich um ein „Öko-Produkt“ handelt. Die Textilfasern werden aus Eukalyptusholz von nachhaltig bewirtschafteten Plantagen gewonnen, die ohne künstliche Bewässerung und Pestizide auskommen. „Das Kriterium der Nachhaltigkeit und Klimaneutralität gewinnt bei den Vergabeverfahren immer mehr an Bedeutung“, sagt Hintze.

Die Poloshirts sind nur eines von vielen Produkten, die über den Webshop bestellt werden können. Insgesamt hat das Logistikzentrum in seinen mit modernster Regaltechnik ausgestatteten Lagerhallen mehr als 1000 unterschiedliche Bekleidungsartikel in zahlreichen Größen vorrätig. Jährlich werden von Hann. Münden aus mehr als 185.000 Pakete mit Bekleidungsartikeln verschickt. 2020 erzielte das LZN damit einen Umsatz von 31 Millionen Euro.

Katalog listet mehr als 180.000 Artikel auf

Ebenso wie das Kerngeschäft der „Kleiderkammer“ hat auch das zweite Standbein „Waren und Dienstleistungen“ in den vergangenen Jahren deutliche Steigerungen zu verzeichnen. 2020 erzielte dieser Geschäftsbereich einen Umsatz von 149 Millionen Euro. Als „Rundumversorger“ liefert das LZN alles, was die mehr als 2300 Dienststellen im Land brauchen, von Büroartikeln und Möbeln über Toilettenpapier und Reinigungsmittel bis hin zu Verkehrszeichen, Kraftfahrzeugen und Polizeihubschrauber. Die außergewöhnliche Vielfalt des Sortiments zeigt sich auch in den mehr als 40 Produktkatalogen, mehr als 180.000 Artikel sind darin aufgelistet.

2021 hat das LZN ein weiteres mit modernster Technik ausgestattetes Regallager in Betrieb genommen. Um die Aufträge möglichst schnell und effizient abwickeln zu können, bedient sich der landeseigene Betrieb einer eigens entwickelten Software. Quelle: Heidi Niemann

Seit Beginn der Corona-Pandemie kamen ein neuer Produktkatalog und eine neue Aufgabe hinzu: Das LZN ist nun auch dafür zuständig, die Einrichtungen des Landes mit Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln und anderen Artikeln zu versorgen, die zur Bekämpfung der Pandemie benötigt werden.

Wöchentlich sechs Millionen Covid-19-Schnelltests

Eine besondere Herausforderung stellt die Belieferung der insgesamt 3000 Schulen in Niedersachsen mit Antigen-Schnelltests dar – allein schon wegen der benötigten Mengen: Jede Woche werden am zweiten LZN-Standort in Garbsen bei Hannover je nach aktueller Bedarfsmeldung des Kultusministeriums bis zu sechs Millionen Covid-19-Schnelltests verladen, verpackt und an die Schulen versendet. „Bis zu den Winterferien haben wir 77 Millionen Schnelltests beschafft und über unsere eigene Logistik versandt“, sagt Hintze. „Damit haben wir dazu beigetragen, dass der Schulbetrieb aufrechterhalten werden konnte.“

Gerade in der aktuellen Situation zeigten sich nach Ansicht des Geschäftsführers die Vorteile die zentrale Beschaffung auch über Ländergrenzen hinweg bietet. „Durch unseren Kooperationsverbund haben wir eine viel größere Marktmacht, als wenn jedes Bundesland allein auftreten würde.“ Damit ließen sich Synergieeffekte und Preisvorteile erzielen und Verwaltungskosten einsparen. Außerdem sei man als „Großauftraggeber“ weniger stark von den derzeitigen Lieferengpässen betroffen.

Von Heidi Niemann