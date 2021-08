Auch am Dienstag müssen sich Bahnreisende in Niedersachsen auf Zugausfälle und Verspätungen in der Region Hannover und Niedersachsen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL setzt ihren Streik im Personenverkehr fort. Offenbar haben sich Pendler und Fernreisende vielfach auf die Situation eingestellt.