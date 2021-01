Hannover

Für ihn fängt das Jahr 2021 gut an: Ein Lotteriespieler aus dem Raum Hannover bekommt 20 Jahre lang eine monatliche Gewinnrente von 10.000 Euro. Der Spieler habe am Sonnabend mit seinem Los diesen Höchstgewinn erzielt, teilte die bayerische Lottozentrale am Montag in München mit.

Der Glückliche hatte sich demnach für 5 Euro ein Los gekauft. Da er eine Kundenkarte hat, sind seine Daten der niedersächsischen Lottozentrale bekannt. Wenn der Spieler auf die monatlichen Überweisungen verzichtet, kann er sich auch auf einen Schlag 2,1 Millionen Euro auszahlen lassen.

Elf Lottomillionäre in Niedersachsen im Jahr 2020

Im Corona-Jahr 2020 waren Glücksspiele in Niedersachsen äußerst beliebt. Wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte, wurden für staatliche Lotterien rund 799,2 Millionen Euro an Spieleinsätzen ausgegeben - ein Plus von 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Viele Tipper wichen bei zum Teil geschlossenen Annahmestellen ins Internet aus. 2020 wurden Gewinne von rund 384 Millionen Euro ausgeschüttet, elf Spieler knackten die Million. Der höchste je ausgeschüttete Lotteriegewinn in Niedersachsen ging Ende November bei Europas Millionenlotterie Eurojackpot in Höhe von rund 61 Millionen Euro an einen Spieler im Landkreis Diepholz.

Die Summe der Lotteriesteuern, Glücksspielabgaben und Zweckerträge beläuft sich auf 327 Millionen Euro - ein Plus von rund 11,6 Prozent gegenüber 2019, wie das Unternehmen mitteilte.

Von lni