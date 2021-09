Luchs im Harz: Weitere Ausbreitung ist gefährdet 

St. Andreasberg

Gut 20 Jahre nach Auswilderung der ersten Luchse im Harz haben die Verantwortlichen des Programms ein grundsätzlich positives Fazit gezogen, für die Zukunft aber größere Anstrengungen angemahnt. Die Population habe sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, teilte die Verwaltung des Nationalparks Harz am Montag mit. Das Vorkommen beschränke sich auch nicht mehr nur auf das Mittelgebirge. Im Harz selbst leben Schätzungen zufolge rund 90 Luchse in freier Wildbahn.

Die weitere Ausbreitung der Luchse verlaufe jedoch nur langsam, schränkte der Luchsexperte des Nationalparks, Ole Anders, ein. Insbesondere die weiblichen Luchse schreckten oft davor zurück, den schützenden Mittelgebirgswald zu verlassen und wagten keine Wanderungen über weite offene Agrarflächen, um in das nächste größere Waldgebiet zu gelangen.

Große genetische Variabilität bei Harzpopulation

Anders zufolge sind weite Wanderungen von Luchsen aber unbedingt nötig, um einen genetischen Austausch zwischen den Luchsvorkommen in Deutschland und Mitteleuropa zu erreichen. Einige Populationen litten bereits unter Inzuchterscheinungen. „Die Harzpopulation verfügt derzeit noch über eine vergleichsweise große genetische Variabilität“, sagte Anders. Naturgemäß nehme diese aber mit jeder Luchsgeneration nach und nach ab.

Als weiteren Hinderungsgrund für eine Ausbreitung der Luchse sehen die Fachleute den Straßenverkehr. 36 Prozent aller in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt tot aufgefundenen Luchse seien überfahren worden, berichtete Anders.



Von RND/epd