Göttingen/Northeim

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat gegen einen 48-Jährigen aus dem Landkreis Northeim Anklage vor dem Landgericht Göttingen erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, werde er wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie wegen Besitzes von kinderpornografischen Schriften angeklagt.

Der Tatverdacht sei im Zuge der Ermittlungen im Zusammenhang mit den Vorkommnissen auf dem Campingplatz in Lügde ( Nordrhein-Westfalen) auf den Angeschuldigten gefallen. Bei einer richterlich angeordneten Hausdurchsuchung im März wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft 43 Datenträger mit entsprechenden digitalen Beweismitteln sichergestellt.

48-Jähriger in Untersuchungshaft

Der 48-Jährige befinde sich seither aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Göttingen erwirkten Haftbefehls in Untersuchungshaft. Gegen ihn seien insgesamt neun Strafverfahren zum Nachteil von sieben Opfern eingeleitet worden. Der Angeschuldigte mache keine Angaben zur Sache, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft, und lasse sich anwaltlich vertreten. Im Falle einer Verurteilung müsse der Angeschuldigte mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen.

„Die Entstehungsgeschichte und der Fortgang des Verfahrens zeigen einerseits den besonderen Ermittlungsaufwand und andererseits die gute Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden und Jugendämtern auf“, sagt Dr. Stefan Studenroth, Leitender Oberstaatsanwalt in Göttingen. „Dies ist vor allem mit Blick auf das länderübergreifende arbeitsteilige Vorgehen hervorhebenswert. So hat die Staatsanwaltschaft Detmold im Augenblick ausreichender Verdachtsmomente alle relevanten Informationen der für die Taten zuständigen Staatsanwaltschaft Göttingen mitgeteilt, die daraufhin ohne zeitlichen Verzug tätig werden konnte.“

Sonderkommission der Polizei Northeim ermittelt

Die Ermittlungen gegen den Angeschuldigten wurden unter Federführung der Staatsanwaltschaft Göttingen von der Polizeiinspektion Northeim geführt. Dort wurde eine Sonderkommission des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) eingerichtet, in der 24 Einsatzkräfte bereits umfangreich tätig geworden sind. So hat es nach Angaben der Polizei mehr als 20 Vernehmungen gegeben. Zudem wurde auch im Umfeld des 48-Jährigen ermittelt. Diese Ermittlungen hätten den Verdacht gegen den Mann erhärtet, mehrere Kinder und Jugendliche missbraucht zu haben. Videobefragungen der Opfer, die von speziell geschultem Personal vorgenommen wurden, ergaben zudem weitere Anhaltspunkte auf regelmäßige sexuelle Übergriffe.

Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Auswertung der sichergestellten digitalen Daten. Aufgefundene Videos und Bilder erhärteten nach Angaben der Polizei den Verdacht gegen den Angeschuldigten, mehrere Opfer missbraucht zu haben. Des Weiteren haben die Ermittler Chatnachrichten in Online-Portalen, in denen sich der 48-Jährige mit anderen Pädosexuellen ausgetauscht hat, ausgewertet und auf strafrechtlich relevante Hinweise überprüft.

Bisher 130 Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs

Insgesamt seien ausgehend von den Verfahren gegen den 48-Jährigen bisher 130 Strafverfahren wegen sexuellen oder schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Vergewaltigung und Besitz von kinderpornografischen Schriften eingeleitet worden. 32 Beschuldigte seien von den Northeimer Ermittlern inzwischen eindeutig identifiziert und aus ihrer Anonymität geholt worden. Hierbei handele es sich überwiegend um professionell agierende Täter, die sich mit Pseudonymen und Fake-Personalien im Internet bewegen.

„Sexueller Missbrauch von Kindern ist ein widerwärtiges Verbrechen. Ich bin über dieses Ausmaß zutiefst erschüttert und in Gedanken bei den vielen Opfern“, sagte Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen. „Die Bekämpfung dieser schwersten Straftaten hat in der Polizeidirektion Göttingen eine hohe Priorität. Dies zeigt sich auch in der Vielzahl von Beamtinnen und Beamten allein in der Sonderkommission in Northeim. Wir setzen die Ermittlungen in dieser Sonderkommission mit Hochdruck fort und werden auch zukünftig Sonderkommissionen einsetzen, wenn es erforderlich ist.“

