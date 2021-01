Lüneburg

Es ist offenbar eine große Liebe: Zwei junge Menschen küssen sich vor einem Weihnachtsbaum. Das Foto ist aktuell, es ist bis heute das Profilbild im Instagram-Account der jungen Frau, die Anfang der Woche Opfer der fürchterlichen Gewalttat wurde. Und ihr Mörder soll der Mann sein, der sie auf diesem Bild zärtlich in den Arm nimmt.

Keine Erkenntnisse über Streit oder Trennung des Paares

Was ist passiert in der Zeit zwischen jener Aufnahme und dem unfassbaren Verbrechen? „Wir wissen es derzeit noch nicht, die Ermittlungen stehen erst am Anfang“, sagt Wiebke Bethke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg. „Wir haben bislang keine Erkenntnis, dass es einen Streit oder gar eine Trennung gegeben hat.“

Am Montagabend gegen 23 Uhr verlässt die Schülerin die Gaststätte in der Nähe der Schröderstraße, in der sie einen Aushilfsjob für den Außer-Haus-Verkauf hat. Ihr Auto steht auf einem Privatparkplatz in der Nähe des Bahnhofs. Doch von dort fährt sie nie los. Ihre Eltern machen sich Sorgen, weil sie nicht nach Hause kommt, der Vater begibt sich auf die Suche und findet seine Tochter schließlich um drei Uhr morgens tot in ihrem Fahrzeug.

Ein Küchenmesser scheint ein Indiz zu sein

Noch am Dienstagvormittag nimmt die Mordkommission den Freund der Getöteten fest, an der Zufahrt zum Parkplatz findet die Polizei die mutmaßliche Tatwaffe. An ihr sollen Spuren sichergestellt worden sein.

Und dieses Küchenmesser scheint eines von vielen Indizien zu sein, die die Polizei nicht auf eine Affekthandlung, sondern ein gezieltes Gewaltverbrechen schließen lassen. Denn ein Messer mit einer derart langen Klinge habe man nicht einfach so dabei, sondern führe es in einer gezielten Absicht mit sich, heißt es in Ermittlungskreisen. Der Verdächtige schweigt bislang, Zeugen für die Tat gibt es laut Staatsanwaltschaft bislang nicht. Denn obwohl der wahrscheinliche Tatort eng an zahlreiche Wohnhäuser grenzt, hat offenbar niemand das Geschehen auf dem Parkplatz bemerkt. Bislang hätten sich keine Anwohner gemeldet, so die Staatsanwaltschaft.

Trauer und Bestürzung am Lüneburger Johanneum

Und so stützt sich der Mordvorwurf derzeit auf Indizien, von denen es laut Wiebke Bethke zahlreiche gibt. Näher eingehen will die Sprecherin der Anklagebehörde darauf jedoch aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis hat das Opfer mehrere Stichverletzungen erlitten und ist daran aller Wahrscheinlichkeit nach verstorben. Tatzeitpunkt soll der späte Montagabend sein.

Derweil herrschen am Lüneburger Johanneum, an dem die 19-Jährige diesen Sommer ihr Abitur ablegen wollte, tiefe Trauer und Bestürzung. Gemeinsam versuche man sich zu trösten, um das Unbegreifliche zu verarbeiten, schildert eine Mitschülerin. Immer wieder rufen sie auf dem Handy den Instagram-Account der Getöteten auf. Zu sehen ist noch immer ein junges Paar, das sich küsst.

Von Thomas Mitzlaff