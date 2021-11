Hannover

Die Temperaturen fallen, die Infektionszahlen steigen – und das Kultusministerium will mobile Luftfilter in Kitas und Schulen mit weiteren 30 Millionen Euro fördern. Träger können auf Antrag 80 Prozent der Anschaffungskosten für Luftfilter in Räumen, die nur eingeschränkt belüftbar sind, zurückerstattet bekommen. Der Bund gibt rund 19 Millionen Euro, weitere 11 Millionen kommen vom Land.

Zusätzlich stellt das Land 20 Millionen Euro bereit, um CO2-Ampeln, Lüftungsgeräte und Fensterventilatoren in Klassenräumen für die Jahrgänge 1 bis 6 zu finanzieren. Für Kinder dieser Altersgruppe der unter Zwölfjährigen gibt es bislang kein Impfangebot. Der Bund fördert auch den Umbau und die Aufrüstung fester Lüftungsanlagen in Kitas und Schulen, wenn Kommunen dies beantragen.

Minister: „Luftfilter ersetzt nicht das Lüften“

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) betont aber, dass Luftfilter nicht das Lüften ersetze und auch keine anderen Corona-Schutzmaßnahmen überflüssig mache: „Die Luftreinigungstechnik ist immer eine Ergänzung, aber niemals ein Ersatz für Masken, Testen, Lüften und Hygiene. Der Schutz des Präsenzunterrichtes und der Gesundheitsschutz der Kinder und der Schulbeschäftigten ruhen auf mehreren Säulen – beides hat für uns allerhöchste Priorität.“

Elternvertreter und Schulleiter hingegen bemängeln, dass trotz aller Förderprogramme in viel zu wenigen Klassenräumen bislang tatsächlich auch mobile Luftfilteranlagen stehen. In Hannover hatte ein wochenlanger bizarrer Streit das gesamte Verfahren verzögert. Die Stadt hatte zwischenzeitlich geplant, neu installierte Fensterhebel wieder abzumontieren, um die Lüftungssituation in Räumen künstlich zu verschlechtern, damit man den Anforderungen der Förderrichtlinie genüge und Luftfilter anschaffen könne.

Von Saskia Döhner