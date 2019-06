Hannover

In Hannover und Oldenburg ist die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid weiterhin zu hoch. Das geht aus den Messwerten für Januar bis Mai dieses Jahres hervor, teilte das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt in Hildesheim mit. In Hannover gibt es demnach Überschreitungen an vier der fünf Stellen, an denen die Luftqualität gemessen wird. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Land Niedersachsen berechnet Werte neu

Derzeit läuft beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen Hannover. Insgesamt hat die Umwelthilfe gegen mehr als zwei Dutzend Kommunen mit zu hoher Luftverschmutzung Klagen angestrengt, in Niedersachsen ist außer Hannover auch Oldenburg betroffen. Termine zur Verhandlung der Klagen gebe es aber noch nicht, teilte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit. Es sei nicht absehbar, wie das Gericht entscheide, meint Hannovers Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette.

Das Land sei derzeit dabei, die Werte neu zu berechnen, sagt Tegtmeyer-Dette. Diese Ergebnisse würden nun abgewartet. Beim Thema Fahrverbote verweist die Umweltdezernentin auf das Bundesverwaltungungsgericht in Leipzig, das für Fahrverbote enge Grenzen gesetzt habe. „Wenn durch die Neuberechnung des Landes die Werte deutlich näher an den Grenzwert herankommen, wird man hier keine Verhältnismäßigkeit für Fahrverbote ableiten können“, sagte Tegtmeyer-Dette.

Hannover überschreitet Grenzwert seit Jahren

Als Hauptverursacher der hohen Stickstoffdioxid-Werte gilt der Fahrzeugverkehr, und hierbei insbesondere die Dieselmotoren. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in Hannover steigt seit Jahren an, auf aktuell rund 250.000 Kraftfahrzeuge (einschließlich Motorräder). Laut einer Studie der Stadt liegt der Anteil der Dieselautos in Hannover bei rund 15 Prozent. Bei den Pendlern aus dem Umland und benachbarten Landkreisen ist der Anteil der Wagen mit Dieselantrieb deutlich höher.

Hannover überschreitet beim Stickstoffdioxid den zulässigen Grenzwert seit Jahren. Keine Probleme hat die Stadt mit der Feinstaubkonzentration, die Werte liegen dort deutlich unterhalb der Grenze. Für Mediziner liegt in der Feinstaubkonzentration aber das wahre Gesundheitsproblem und weniger beim Stickstoffdioxid. „Man kann am Feinstaub sterben“, hatte Hannovers renommierter Herzchirurg Prof. Axel Haverich gesagt. Feinstaub verschließe die Gefäße und könne Schlaganfälle und Herzinfarkte verursachen.

In Oldenburg betrifft die Abgasproblematik einen einzigen Messpunkt. Dort soll die Vielzahl vorbeifahrender Busse für den Ausschlag verantwortlich ist.

Zu hohe Werte auch in Osnabrück

Im vergangenen Jahr hatte es auch in Osnabrück eine Überschreitung der Grenzwerte gegeben. Dort hat sich die Situation inzwischen geringfügig verbessert, so dass die Grenzwerte zwar erreicht, aber nicht überschritten wurden. In Hildesheim hat sich die Luftqualität inzwischen so weit verbessert, dass es in den ersten fünf Monaten des Jahres keine Überschreitungen mehr gab.

Alle vier Städte und darüber hinaus weitere Kommunen mit recht dicker Luft bemühen sich schon seit längerem, die Schadstoffbelastung zu senken. Hannover möchte die Stadtbusflotte komplett auf Elektroantrieb umstellen, die ersten E-Busse sind schon unterwegs. Oldenburg setzt auf die Anschaffung moderner Erdgasbusse. Osnabrück und Hildesheim wollen den innerstädtischen Verkehr besser organisieren, damit sich künftig weniger Abgase in den Straßen aufstauen.

Umweltminister Olaf Lies ( SPD) hatte zudem eine neue Analyse der Schadstoff-Messungen angeregt. Ausschlaggebend solle nicht die Höhe der Schadstoffkonzentration unmittelbar an der Straße, sondern im Wohnbereich der Menschen sein. In Oldenburg etwa werde der Grenzwert zwar neben der Fahrbahn überschritten, nicht aber auf Höhe der Wohnungen, die in der betroffenen Einkaufsstraße im ersten Obergeschoss liegen. Umweltschützer kritisierten den Vorstoß von Lies als Schönrechnerei.

