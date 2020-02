Hannover

Wer gedacht hat, die Geschichte der Behandlung des mutmaßlichen Mafiabosses Igor K. könnte nicht verrückter werden, der wurde am Montag im Landtag eines Besseren belehrt. Bei einigen als absurd eingestuften Gerüchten der vergangenen Tage stellt sich jetzt heraus: Es stimmt vieles doch. Etwa, dass die Polizei sogar bei der US-Militärbasis in Ramstein ( Rheinland-Pfalz) angefragt hat, ob die Amerikaner nicht den schwierigen Patienten übernehmen könnten. Oder, dass Igor K. mit Krankenhauskeimen belastet war, als er die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) nach zwei Wochen verließ. „Die Keime hat der Patient aus Montenegro mitgebracht“, versicherte Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) eilig, als das Thema zur Sprache kam.

Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU, r) bei der Sonder-Ausschusssitzung im Landtag zur Behandlung eines mutmaßlichen Mafiabosses in der MHH. Quelle: dpa

Kein Vertreter der MHH dabei

In der gemeinsamen Sondersitzung des Innen- und des Wissenschaftsausschusses des Landtags mussten Vertreter von drei beteiligten Ministerien Rede und Antwort stehen – mehr als zwei Stunden lang. Während Thümler sich persönlich dem Kreuzverhör der Opposition stellte, schickte Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) ihren Staatssekretär vor. Innenminister Boris Pistorius ( SPD) versuchte, die unangenehme Affäre noch eine Stufe tiefer zu hängen und ließ die Polizeispitze Fragen beantworten. Die Opposition interessierte auch, warum kein Vertreter der MHH anwesend war. Weil der Ausschuss keinen eingeladen habe, kommentierte Thümler lapidar.

„Habe mir nichts vorzuwerfen“

Der Wissenschaftsminister ließ kaum ein gutes Haar an der Uni-Klinik. Seine Vorwürfe richteten sich sowohl gegen den am Montag geschassten Vize Andreas Tecklenburg, der „unvollständige Angaben“ gemacht habe, als auch gegen den behandelnden Chefarzt Christian Krettek. Der hätte den Patienten nie nach Deutschland holen dürfen. „Ich habe mir als Minister gar nichts vorzuwerfen, weil ich weder den Patienten aufgenommen habe noch sonstige Dinge angewiesen habe“, sagte Thümler.

Der bei einem Anschlag mit Schusswaffen schwer verletzte Igor K. war am 7. Februar in die MHH eingeliefert worden. Eine Klinik aus Montenegro hatte zuvor wegen einer Übernahme des Patienten angefragt. Wenn der Mann transportfähig sei und die Behandlungskosten von rund 91.000 Euro gedeckt seien, könne er kommen, lautete die Antwort aus Hannover. Die MHH wusste von Schussverletzungen, aber offenbar nicht, dass sie einen Mafiaboss aufnahm. Warum niemand den Namen gegoogelt habe, würde er gerne wissen, kritisierte Thümler. Der FDP-Abgeordnete Marco Genthe kommentierte ironisch: „Die Zerstörung des Körpers ließ nicht auf ein Luftgewehr schließen und die Anzahl der Schüsse nicht auf einen Jagdunfall.“

Mitarbeiter wählen Polizeinotruf

Kaum eine Stunde nach Ankunft von Igor K. wurde man in der MHH dann offenbar doch nervös und ein Mitarbeiter wählte den Polizeinotruf 110. Die Polizei nahm zunächst nur die Personalien des Patienten auf – rückte später aber mit einem Spezialeinsatzkommando an. „Wir mussten davon ausgehen, dass es eine konkrete Gefährdungslage gibt“, sagte Landespolizeipräsident Axel Brockmann im Ausschuss – „nicht nur für den Patienten, sondern auch für Ärzte, Pflegepersonal, Besucher, andere Patienten“.

Bis zu dieser Einschätzung der Lage waren allerdings zahlreiche Nachfragen bei Landes- und Bundeskriminalamt sowie Interpol Podgorica notwendig.

Bundeswehr will Mafiaboss nicht

Im Ausschuss wurde auch das Hin und Her zwischen Polizei und Justiz in der Folge deutlich. Der Versuch, Igor K. ins Justizvollzugskrankenhaus in Lingen zu verlegen, scheiterte am Veto von Justizministerin Havliza. Laut Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe lehnten auch die Bundeswehr, das Justizkrankenhaus Nordrhein-Westfalen und die US-Armee entsprechende Ersuche ab.

„Die Landesregierung macht sich mit der Entlassung des Vize-Präsidenten der MHH einen schlanken Fuß und lenkt vor allem von eigenem Versagen ab“, fasste die Grünen-Abgeordnete Eva Viehoff nach der Sitzung zusammen. Für die AfD bleibt der „böse Verdacht“, dass in der MHH häufiger Schussverletzungen behandelt werden, ohne dass die Polizei davon erfährt. Die SPD nannte die Entlassung von Tecklenburg einen „ersten richtigen Schritt“.

3000 Euro für Hubschrauber

Rund 900.000 Euro kostete der massive Polizeieinsatz an der MHH. Er endete am vergangenen Freitag, als Igor K. nach seiner Ausweisung mit einem Hubschrauber der Bundespolizei zum Flughafen Hannover gebracht und nach Istanbul ausgeflogen wurde. Der Antransport im Hubschrauber kostete laut Polizeipräsident Kluwe noch einmal 3000 Euro – ohne die Desinfektion wegen der Krankenhauskeime.

