Lehrte/Braunschweig

Überraschende Wende im Fall des in einem Seesener Kleingarten erschossenen Sertac K. (✝34) aus Lehrte: Dessen 38-jähriger Freund und mutmaßlicher Todesschütze Sedat S. ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft Braunschweig am Freitag auf HAZ-Anfrage mitteilte, gibt es offenbar deutliche Hinweise auf einen möglichen Unglücksfall. Demnach sieht es wohl so aus, als habe sich der tödliche Schuss zum Jahreswechsel 2020/2021 versehentlich gelöst.

„Der dringende Tatverdacht wegen Totschlags gegen den 38-Jährigen ist nicht mehr gegeben“, sagt Behördensprecher Sascha Rüegg. Der Sachverhalt könne sich am Ende wohl auch nur als fahrlässige Tötung herausstellen. Nach HAZ-Informationen stellten die Ermittler die Tat vor wenigen Wochen in der Gartenlaube in Seesen (Kreis Goslar) nach. Dabei konnte die Darstellung des Beschuldigten, die beiden Männer hätten im Spaß mit der scharfen Waffe hantiert, zumindest nicht widerlegt werden.

Vorfall am Tatort nachgespielt

Rüegg wollte sich zu diesem Umstand nicht detaillierter äußern, dementierte solch einen Ortstermin allerdings auch nicht. „Alles Weitere müssen nun die Ermittlungen ergeben“, sagt der Staatsanwaltschaftssprecher stattdessen. S. befinde sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Allerdings sei der U-Haftbefehl bloß außer Kraft gesetzt worden und es gelten bestimmte Meldeauflagen.

Nach dem Leichenfund war die Polizei tagelang mit starker Präsenz in Lehrte im Einsatz. Die Beamten durchsuchten unter anderem die Wohnadresse des Getöteten. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

K.s Leiche wurde am Morgen des 4. Januar in einer Seesener Gartenlaube entdeckt. Der 34-Jährige war mit Sedat S. kurz vor dem Jahreswechsel weggefahren, doch dann riss laut K.s Familie der Kontakt zum 34-Jährigen ab. Die Angehörigen in Lehrte verständigten daraufhin die Polizei. Doch erst S. selbst führte die Ermittler zum Toten, er saß seitdem in Untersuchungshaft. Nach dem Leichenfund durchsuchte die Polizei zwei Tage lang mehrere Adressen in Lehrte, anderthalb Wochen später gab es erneut Durchsuchungen in Lehrte, Laatzen und Seesen.

„Von Anfang an gesagt“

„Es ist jetzt so, wie wir es von Anfang an gesagt haben“, sagt Geraldine Wille-Laaß, Verteidigerin des 34-Jährigen, zur Freilassung ihres Mandanten. Auch die Staatsanwaltschaft gehe nun endlich davon aus, dass K. durch einen Unglücksfall und nicht durch ein Verbrechen ums Leben kam. Wann die Ermittlungen in dem Fall allerdings abgeschlossen sind, ist offen.

Von Peer Hellerling