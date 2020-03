Mann missachtet Corona-Regeln und niest Supermarkt-Mitarbeiter ins Gesicht

Ein 35-Jähriger hat einen Polizeieinsatz in einem Supermarkt in Bad Eilsen (Kreis Schaumburg) ausgelöst. Grund: Erst hielt er sich nicht an die Corona-Regeln und dann nieste er einen Sicherheitsmitarbeiter absichtlich ins Gesicht. So ein Verhalten bleibt in der Corona-Krise nicht ohne Folgen.