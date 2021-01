Hannover

„Kinder“ – immer wieder nennt Bert Schumann „seine“ Jugendlichen so. Das ist bemerkenswert, weil es sich bei den so fast zärtlich Umschriebenen um schwer erziehbare Jugendliche handelt. Um schwerst erziehbare sogar. Jugendliche, die oft aus völlig zerrütteten Familien stammen, die regelmäßig außer Rand und Band geraten, aggressiv oder sogar gewalttätig werden – und von Heim zu Heim weiter gereicht werden. „Systemsprenger“ nennt die Jugendhilfe sie.

Dass aber ausgerechnet der ehemalige Heimleiter des Projekts Maramures in Rumänien, der der HAZ wenige Wochen nach seiner Rückkehr nach Deutschland im niedersächsischen Bothel ein Interview gibt, diese Worte benutzt, ist erstaunlich: Immerhin fünf seiner „Kinder“ haben ihn um seine berufliche Existenz und zwischenzeitlich sogar ins Gefängnis gebracht. Schumann, Leiter einer Einrichtung, die auffällige deutsche Jugendliche im Ausland resozialisieren sollte, prügele sie, behandele sie wie Sklaven, unterschlage Geld, hatten sie im Sommer 2019 bei der Polizei beklagt.

Anzeige

„Wildfang“, der Träger, der die meisten Kinder in das Projekt entsandte, sitzt im niedersächsischen Bothel. Wochenlang beherrschte der Skandal um die Teenager, die angeblich wie Sklaven behandelt wurden, die hiesigen Schlagzeilen. Die Folgen: Die Staatsanwaltschaft führte Razzien durch, nahm Schumann und seine Mitarbeiter monatelang in Untersuchungshaft. Alle bestreiten die Vorwürfe. Das Heim wird wohl für immer geschlossen bleiben. Schumann wartet auf seinen Prozess, will dafür zurück nach Rumänien reisen.

Jugendliche wollen nicht mehr aussagen

Was empfindet Schumann jetzt also gegenüber diesen „Kindern“? Ist er wütend auf sie, fühlt er vielleicht sogar Hass, weil sie ihm zufolge Falschaussagen getätigt haben? Zumal die Jugendlichen mittlerweile allesamt zurückgerudert sind. Schriftlich haben sie bestätigt, dass sie ihre Vorwürfe in einem Prozess nicht wiederholen werden. „Mein Aufenthalt in Maramures war nicht immer einfach. Ich habe aber viele Erfahrungen sammeln können, die mir bei meiner künftigen Entwicklung helfen können“, schreibt ein Jugendlicher Informationen der HAZ zufolge. Sein Schlusswort ist gemessen an den Folgen seiner Behauptungen an Naivität kaum zu überbieten: „Ich wünsche Herrn Schumann“, heißt es da schlicht, „für seine Zukunft alles Gute“.

In diesem verwunschen wirkenden Heim sollen Jugendliche gequält worden sein. Mitarbeiter bestreiten das entschieden. Quelle: Jutta Rinas

Dennoch: „Es liegt doch nicht an dem Kind, wenn es solche Aussagen gegen mich trifft“, sagt Schumann. „So ein Verhalten liegt in seiner Vorgeschichte begründet, an Dingen, für die es überhaupt nichts kann.“ Aber der Umgang der rumänischen Strafbehörden damit mache ihn fassungslos. Wenn er eine weiße Weste hat, hat er eine Erklärung dafür, dass diese sein Heim mit schwer bewaffneten Beamten durchsuchten? „Seit 16 Monaten, gute 19 Stunden am Tag frage ich mich das“, sagt Schumann: „Nein, ich habe keine.“

Er will lückenlose Aufklärung: Dirk Precht, Leiter des Jugendhilfeträgers Wildfang. Quelle: Jutta Rinas

Dirk Precht, Leiter des Jugendhilfeträgers „Wildfang“, springt ihm bei. Er kann nicht verstehen, dass die Staatsanwaltschaft jetzt sogar die Rechtsform des Heimes in Zweifel zieht. Minutenlang erläutert er das behördliche Prozedere, das nötig war, bis ein Jugendlicher einen Auslandsaufenthalt antreten durfte. Scharf kritisiert er, dass die rumänischen Strafbehörden den Jugendlichen für ihre Aussagen zivilrechtliche Entschädigungssummen von bis zu 100.000 Euro in Aussicht gestellt hätten, die zudem nicht in einem besonderen Zivil-, sondern direkt im Strafprozess fällig würden. Als eine Art Bestechungsversuch empfindet er das. „Wir waren immer transparent“, sagt der Mann, der sich lange auch mit „Wildfang“ an den Pranger gestellt fühlte: „Bei Fragen oder Zweifeln hätte ein Anklopfen gereicht.“

Da kämpft jemand um sein Lebenswerk

Ex-Heimleiter Bert Schumann ist seit kurz vor Weihnachten zurück in Niedersachsen. Wie er da so sitzt, mit seinem feinen Lächeln und dem stoppeligem Bart, den Wanderschuhen und der rustikalen Joppe, wirkt er wie der Prototyp des klassischen alten Seebären. Raue Schale, weicher Kern. Dazu strahlt er eine Ruhe aus, die so leicht durch nichts zu erschüttern ist. Besser: zu sein scheint. Denn der erste Eindruck wird konterkariert von einem mit Unterlagen überhäuften Tisch in einem Besprechungsraum. Schumann mag frei sein, freigesprochen ist er nicht. Einen Computer hat er vor sich, mit zahllosen Schriftstücken, die zeigen sollen, dass er unschuldig ist. Ein unabhängiges Bild solle man sich machen, sagt er, überreicht ungefragt etliche Adressen, Telefonnummern von Menschen, die seine Arbeit kennen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frühere Projekte waren preisgekrönt

Schumann war nicht irgendwer in der Jugendhilfe. Er war zehn Jahre Leiter des Diakonischen Werks in Fürstenwald an der Spree, bevor er sein Projekt in Rumänien aufbaute. Er initiierte das Projekt „Arbeit durch Management“, bei dem Schüler und Langzeitarbeitslose mithilfe von Paten in Ausbildung und Arbeit gebracht werden. Das gibt es mittlerweile in mehr als 70 Städten, das Projekt ist mehrfach preisgekrönt. Man hat an diesem Tag sehr deutlich den Eindruck, dass da jemand um sein Lebenswerk kämpft.

Jugendlicher droht mit der Axt

Warum aber beschrieben Jugendliche brutale Erziehungsmethoden, Mitarbeiter, die sie heftigst zu Boden warfen und minutenlang dort unten hielten oder sie wochenlang in einer Hütte isolierten. „Weil es doch wahr ist“, antwortet Schumann leise: „Was würden Sie machen, wenn ein Jugendlicher plötzlich in der Tür steht und Sie mit der Axt bedroht?“ Von Kindern berichtet er, die in einem Moment wie kleine Sonnenscheine wirkten, ihr Gegenüber im nächsten Moment aber mit unflätigsten Schimpfwörtern überziehen oder attackieren. Extremfälle gebe es, wie jenen Jungen, der ohne jede Empathie Welpen den Schädel öffnete, um mal ein Gehirn zu sehen. Kinder, die nie eine Bindung hätten entwickeln können, weil sie zum Teil aus extrem verwahrlosten Verhältnissen stammen, mit drogenabhängigen oder alkoholkranken Müttern, gewalttätigen oder abwesenden Vätern.

Projektbetreuer Hans Christian Hennig. Quelle: Samantha Franson

Projektbetreuer Hans Christian Henning zufolge sind Zwangsmaßnahmen bei Fremdgefährdung in den Bestimmungen von „Wildfang“ explizit festgehalten. Alle Mitarbeiter seien im Einüben von Festhaltetechniken geschult, um außer sich geratene Jugendliche unter Kontrolle zu bringen. Pikant: In einem Gutachten über jenen Jugendlichen, der die massivsten Vorwürfe erhob, ist Informationen der HAZ zufolge ausdrücklich davon die Rede, dass bei ihm mit Zwangsmaßnahmen zu rechnen sei. Er sei nicht selten fremdgefährdend, eine Eins-zu- Eins-Betreuung, gegebenenfalls nach Festhalten und Einschluss, werde wiederholt notwendig sein. Der Junge war bereits als Zehnjähriger Intensivtäter, lebte lange in Hessen in einem geschlossenen Heim.

Abgelegen in den Bergen lag das Kinderheim Maramures. Flucht war nicht möglich Quelle: Google Maps

Dennoch: Warum wurden Kinder wie er zeitweise isoliert betreut? „Wollen Sie einen Jugendlichen in seine Wohngruppe zurückkehren lassen, der gesteht, er habe ein Feuerchen gelegt? Dabei brennt es lichterloh“, fragt Schumann. In einer Hütte hätten zwei Betreuer mit solchen Jugendlichen allein gelebt, bis eine Rückkehr verantwortbar gewesen sei. Das Besondere am Projekt Maramures sei es gewesen, dass man sie nach solchen Vorfällen nicht von der Polizei abgeholt oder in die Psychiatrie eingewiesen habe. Flucht sei an dem abgelegenen Ort auch nicht möglich gewesen. Das habe Auseinandersetzung mit sich selbst ermöglicht. Schumann ist von seinen pädagogischen Prinzipien auch heute zutiefst überzeugt. „Wenn meine Frau mich nicht gezwungen hätte, hätte ich nicht einmal Urlaub gemacht“, sagt er über seine Arbeit: „Diese Kinder waren mein Leben.“

„Viele Jugendliche haben bei uns den Hauptschulabschluss gemacht, kehrten in ein einigermaßen normales Leben zurück“, hebt Philipp Ghassemieh, Auslandsprojektkoordinator bei „Wildfang“, hervor. Was ist mit jenen 137.000 Euro, die rumänische Behörden im Safe gefunden hatten? „Die rumänische Provinz ist nicht mit Deutschland zu vergleichen. Man zahlt fast überall in bar. Selbst die Gehälter der Mitarbeiter, wenn mal wieder Stromausfall ist, was dort jeden dritten Tag vorkommt, und sie kein Geld von der Bank abheben können“, sagt Schumann. Er selbst hat in Deutschland Hartz IV beantragt. All sein Geld stecke in Anwaltskosten und in dem leerstehenden Heim, das zusehends verfalle.

Der Schock des Gefängnisaufenthalts sitzt tief

Wie also geht es ihm heute? Es ist diese einfache Frage, die dem 62-Jährigen am Ende des Gesprächs plötzlich die Fassung raubt. Er dreht sich weg. Weint. Minutenlang. „Es gibt einige Stunden in der Woche, in denen ich angstfrei bin“, sagt er, nach dem er die Fassung wieder gefunden hat. Der Schock, von einem Tag auf den anderen plötzlich wie ein Schwerverbrecher behandelt und inhaftiert zu werden, dazu im Gefängnis die Furcht vor der Willkür der Behörden, davor, möglicherweise nie mehr freizukommen, sitze einfach zu tief.

Von Jutta Rinas