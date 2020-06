Norderney

Norderney ordnete indes per Allgemeinverfügung eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in mehreren besonders hoch frequentierten Straßen in der Stadt Norderney an, die zunächst bis zum 19. Juli gelten soll. Betroffen seien die Strandstraße, die Poststraße, die Friedrichstraße zwischen Heinrich- und Bismarckstraße sowie die Schmiedestraße, hieß es in einer Mitteilung.

Das erste Sommerferienwochenende an der Küste

Das erste große Sommerferienwochenende ist in Niedersachsen weitgehend entspannt angelaufen. Auch wenn die Niedersachsen selbst noch bis Mitte Juli auf den Ferienbeginn warten müssen, machten sich schon zahlreiche Urlauber aus Nordrhein-Westfalen am Samstag auf den Weg ans Meer. Deutschlandweit haben bislang sechs Bundesländer Sommerferien. Auf den Autobahnen in Niedersachsen kam es zu Staus, die aber insgesamt überschaubar blieben.

Gut ausgelastet ist das niedersächsische Nordseebad Dangast. „Nicht zu 100 Prozent, aber die touristischen Zahlen sind gut“, sagte Kurdirektor Johann Taddigs. Auch die Einhaltung der Corona-Regeln funktioniere. An den Stränden seien die Strandkörbe auf drei Meter auseinandergerückt, damit der Radius von 1,50 Meter eingehalten werden könne. Taddigs begrüßte die Attest-Regelung für Urlauber aus Corona-Risikogebieten. „Ich bin dankbar, dass jetzt eine vernünftige Regelung gefunden wurde, die für Schutz sorgt und auch umsetzbar ist.“

