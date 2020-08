Niedersachsen will die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen verschärfen. Das bislang noch sehr niedrige Bußgeld von 25 Euro bei Verstößen soll deutlich erhöht werden. Anfangs hätten sich die Fahrgäste noch an das Tragen einer Maske gewöhnen müssen. „Aber diese Gewöhnungszeit ist jetzt vorbei“, sagt das Sozialministerium.