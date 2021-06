Hannover

Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rät angesichts von Forderungen zur Lockerung der Maskenpflicht zur Zurückhaltung. Sicher gebe es Bereiche, in denen die Maske nicht mehr nötig sein werde, insbesondere bei Aktivitäten an der frischen Luft, sagte Weil am Sonntag in Hannover. „Gleichzeitig müssen wir vorsichtig bleiben, das Virus ist weiterhin auch in Deutschland präsent und wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen noch für Herausforderungen auf uns zukommen“, betonte er.

„Die Pandemie ist noch nicht vorbei“

Die Maskenpflicht sei daher insbesondere in Innenräumen und bei gleichzeitiger Anwesenheit einer größeren Zahl von Menschen weiterhin wichtig. Niedersachsen verfolge einen solchen differenzierten Ansatz bereits und werde dies auch zukünftig tun. „Wir sollten nicht den Eindruck vermitteln, die Pandemie sei vorbei“, sagte der Ministerpräsident. Nicht umsonst verwendeten viele Menschen die Maske vielerorts aus guten Gründen freiwillig.

Lesen Sie auch Impfzentrum Hannover bleibt auf 500 Impfdosen Astrazeneca sitzen

Weils Parteifreundin, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, hatte am Sonntag die Länder aufgefordert, die weitere Fortdauer der Maskenpflicht zu überprüfen. Die Länder müssten klären, „ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig ist, wenn die Inzidenzzahlen niedrig sind und weiter sinken“, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag“. „Das gilt auch für die Schulen, denn Schülerinnen und Schüler sind von der Maskenpflicht besonders betroffen.“

Die Landesregierung hatte Mitte Mai schon einmal überlegt, bei niedrigen Inzidenzen die Maskenpflicht beim Einkaufen aufzuheben. Nach heftigen Protesten auch aus der Bundespolitik hatte sie den Vorschlag dann zurückgezogen.

Kubicki: Maskenpflicht generell aufheben

Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki (FDP) ging noch weiter als Lambrecht und forderte ein komplettes Ende der Maskenpflicht. „Bei einer klaren Inzidenz unter 35 darf der Staat gar keine Grundrechte pauschal für alle Bürger einschränken. Die allgemeine Maskenpflicht müsste daher bei strenger Auslegung des Infektionsschutzgesetzes aufgehoben werden, erst recht draußen“, sagt Kubicki der „Bild am Sonntag“.

Wenn die Landesregierungen ihre entsprechenden Verordnungen nicht zügig änderten, würden sie bald von den Verwaltungsgerichten gezwungen, sagte Kubicki. Der Staat solle lieber eine Informationskampagne aufsetzen, die erkläre, wie sich Menschen in U-Bahnen und Menschenansammlungen mit Masken schützen könnten. „Die Eigenverantwortung der Menschen muss wieder zentraler Bestandteil unseres Zusammenlebens werden – nicht die ständige Vorgabe von Verhaltensregeln durch den Staat.“

In Dänemark wird ab diesem Montag die Pflicht zum Tragen einer Maske für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufgehoben. Einzige Ausnahme davon bleibt der öffentliche Nahverkehr – dort aber auch nur, wenn man nicht sitzt.

Von Mathias Klein