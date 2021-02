Hannover

Mit ihrer neuen Corona-Verordnung präzisiert die Landesregierung auch Regelungen zur Maskenpflicht. Dabei geht es um Vorschriften, wann und wo künftig eine medizinische Maske, eine sogenannte OP-Maske oder eine Maske nach FFP2-Standard, getragen werden muss.

Hier gilt Maskenpflicht für OP-Masken oder FFP-Masken

Bund und Länder hatten sich bereits Ende Januar darauf geeinigt, dass medizinische Masken in allen Geschäften sowie im öffentlichen Personennahverkehr, also in Bussen und Bahnen, vorgeschrieben sind. Am Freitag hat Claudia Schröder, die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der niedersächsischen Landesregierung, weitere Bereiche genannt, in denen eine herkömmliche Stoffmaske nicht mehr ausreicht. OP-Masken oder FFP2-Masken sind demnach vorgeschrieben:

Beim Einkaufen; dabei gilt die Maskenpflicht auch auf den Sammelparkplätzen vor Supermärkten oder Einkaufszentren

In Bussen, Bahnen und Zügen

An Haltestellen

In Fahrgemeinschaften. Für berufliche Fahrgemeinschaften hat das Land die allgemein geltende Kontaktbeschränkung von einem Haushalt plus einer Person ausdrücklich aufgehoben, wie Schröder sagt. Es dürfen also auch Personen aus drei oder vier unterschiedlichen Haushalten in einem Auto ins Büro oder wieder nach Hause fahren. Dabei müssen aber alle Insassen die ganze Zeit über eine medizinische Maske tragen, wenn sie den erforderlichen Mindestabstand nicht einhalten können.

Für Besucher in Alten- und Pflegeheimen

Für Dienstleister in Alten- und Pflegeheimen

Im gesamten Bereich Gesundheit und Pflege; also beispielsweise bei der Physiotherapie

Bei Friseuren

Bei Gottesdiensten – und zwar während der ganzen Zeit. Singen bleibt während des Gottesdienstes verboten.

Bei Treffen und Sitzungen von Vereinen, Parteien oder Ehrenamtlichen.

Von Stefan Knopf und Marco Seng