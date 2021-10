Hannover

Im Streit um den Wegfall der Maskenpflicht in den Schulen fordert der Landeselternrat, zunächst die technischen Voraussetzungen für einen effektiven Corona-Infektionsschutz in den Klassenräumen zu schaffen, wie sie in Parlamenten schon seit Langem üblich seien. Es sei unverständlich, warum es im Landtag Trennwände und Luftfilter gebe, in Klassenzimmern aber nicht.

Im niedersächsischen Landtag sind Trennwände aus Plexiglas zum Corona-Schutz-Standard, in Schulen nicht. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Trennwände in Parlamenten, aber nicht in Schulen

„Seit mehr als einem Jahr fordert der Landeselternrat die Umsetzung eines wirksamen Schutzkonzeptes – bestehend aus Trennwänden und Raumlufttechnik – in unseren Schulen“, kritisierte die stellvertretende Vorsitzende des Landeselternrates, Anika von Bose, am Montag. „Im niedersächsischen Landtag wie in vielen Kommunalparlamenten wird dieses Konzept schon seit Monaten umgesetzt und die politischen Mandatsträger sind laut Corona-Verordnung vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgenommen. Warum werden Schulgemeinschaften nicht gleichwertig vor direkter oder indirekter Infektion geschützt?“

Politiker im Landtag, hier Christian Meyer und Julia Willie Hamburg (beide Bündnis 90/Die Grünen) müssen am Sitzplatz keine Maske tragen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

„Warum müssen Schüler Maske tragen und Politiker nicht?“

Mit Trennwänden und Luftfiltern könnte auch in der Schule wieder ohne Maske gelehrt und gelernt werden. Die Maskenpflicht jetzt einfach auszusetzen, ohne die Voraussetzungen dafür zu schaffen wäre verantwortungslos, betont der Landeselternrat.

In der Schule sind Masken am Sitzplatz zu tragen. Quelle: Marta Lavandier/AP

Die FDP hatte gefordert, für alle Jahrgänge unverzüglich die Maskenpflicht im Unterricht abzuschaffen. Wer geimpft oder genesen sei, solle generell keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen müssen, auch nicht im Gebäude, etwa auf den Fluren und Toiletten.

Viele Bundesländer streichen Maskenpflicht im Unterricht

Immer mehr Bundesländer schaffen die Maskenpflicht in den Schulen ab, zuletzt Bayern und das Saarland. In Niedersachsen ist vor Kurzem die Maskenpflicht für Erst- und Zweitklässler gestrichen worden, weitere Lockerungen hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) angekündigt, sie werden aber vermutlich nicht vor dem 10. November kommen. Bis dahin gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Lehrerverbände warnen vor einer allzu hastigen Abschaffung der Maskenpflicht, die Philologen etwa fordern einen Stufenplan bis Weihnachten.

„Mit Maske leidet die Aussprache“

Andere Lehrkräfte dagegen monieren, dass mit Maske kein ordentlicher Unterricht möglich sei: „Man versteht sich nicht und muss immer nachfragen“, sagt eine Lehrkraft aus Braunschweig. Stillere Kinder würden sich gar nicht mehr beteiligen, heißt es, unter der Maske könne man nicht sehen, ob jemand lächle oder gähne. Die mündlichen Sprachfähigkeiten der Schüler hätten durch anderthalb Jahre Unterricht mit Maske massiv gelitten, sagen Pädagogen, die Englisch, Französisch oder Spanisch unterrichten. Elternvertreter sagen, es sei nicht einzusehen, dass an Schulen strengere Vorgaben gälten als im Büro, im Theater oder Restaurant.

Von Saskia Döhner