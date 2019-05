Hannover

Das Fach Mathematik bringt manchmal Schüler zur Verzweiflung. Die Abiturklausur in Niedersachsen am Freitag sorgte jedoch bei überdurchschnittlich vielen Abiturienten für Frustration. Die Aufgaben seien zu schwierig gewesen, kritisieren die Schüler. Zudem sei die Anzahl der Aufgaben zu hoch für die vorgesehene Zeit gewesen. Nun haben sie Angst vor einer schlechten Abitur-Note. Doch das wollen viele nicht akzeptieren. Noch am Freitag hat eine Schülerin aus Hannover eine Online-Petition gestartet, die sich an das Kultusministerium in Niedersachsen wendet. Sie fordert darin eine „gerechte Lösung“ für die Schüler sowie eine Stellungnahme des Ministeriums.

Die Kritik der Abiturienten betrifft sowohl die Klausur auf grundlegendem als auch erhöhtem Anforderungsniveau. Bis Sonnabendvormittag haben bereits mehr als 1000 Niedersachsen die Petition unterzeichnet. Um das notwendige Quorum zu erreichen, müssen 5000 Unterschriften zusammenkommen.

Immer wieder Proteste gegen Mathe-Abi

Es ist nicht das erste Mal, dass Abiturienten sich über die Abiturprüfung im Fach Mathematik beschweren. Bereits im Jahr 2016 hatten die Schüler gegen die aus ihrer Sicht zu schwierigen Klausuren protestiert – und Erfolg gehabt. Die Noten der Schüler waren nachträglich verbessert worden. Auch im vergangenen Jahr beklagten viele Schüler aus Niedersachsen das zu hohe Anforderungsniveau.

Die aktuelle Online-Petition hat daher nicht nur die aktuelle, sondern auch zukünftige Abi-Klausuren im Blick. Die Petentin fordert „eine fachkompetente Kontrolle dieser und aller zukünftigen Klausuren vor der Aushändigung an die Fachleiter“.

Von RND/ Marcel Sacha