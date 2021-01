Rostock

Keine Live-Konzerte, keine Auftritte, keine Gagen: Der Corona-Lockdown trifft die Musikbranche hart. Um Bands und Solokünstlern aus Norddeutschland zu helfen und ein Zeichen für den kulturellen Neustart zu setzen, startet der Rostocker Mau-Club ein besonderes Förderprogramm: den „Mau Live Boost“.

Bis zum 15. Februar können sich Musiker auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Clubs mit Videos bewerben. Anschließend wählt das Mau-Projektteam vier bis fünf Kandidaten aus, die in den folgenden Monaten gefördert und individuell gecoacht werden. Sie werden miteinander vernetzt, mit Experten zusammengebracht, besuchen Workshops, können Studioerfahrung sammeln und eine Single aufnehmen – sie erhalten professionelle Unterstützung in vielen Bereichen bis hin zu Fragen von Promotion und Booking. Die aufgenommenen Songs werden auf einem Sampler veröffentlicht.

Musiker treten im Live-Format gegeneinander an

In einer weiteren Projektphase treten die Musiker in einem Live-Format gegeneinander an – wenn die aktuelle Corona-Lage es zulässt, bestenfalls bei einem In-Door-Club-Festival. Den Gewinnern winkt die einmalige Chance einer Album-Produktion samt Unterstützung beim digitalen Vertrieb. „Im Idealfall können wir die Release-Party zu diesem Album Ende 2021 gemeinsam feiern“, sagt Mau-Booker Thomas Fanter. „Es ist uns sehr wichtig, in diesen verrückten Zeiten mit unserer Arbeit Signale zum kulturellen Neustart zu setzen. Wir dürsten nach dem realen und echten Live-Konzert und wissen: Unseren Gästen, kulturinteressierten Menschen und den Musikern und Bands geht es ganz genau so!“

Musiker in der schwierigen Zeit unterstützen

Anliegen des Bandförderprogramms „Mau Live Boost“ sei es, in diesen schwierigen Zeiten die Livemusikkultur und die Clubkultur zu unterstützen und dabei regionale Musiker und Bands aus Norddeutschland zu fördern. Die Aktion wird finanziert durch das Programm Neustart Kultur, das die Bundesregierung als Rettungs- und Zukunftsprogramm für den Kultur- und Medienbereich aufgelegt hat.

Von ab