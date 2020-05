Hannover

8. März, 16. März, 22. März: Im Wochenrhythmus hat die Politik in dem Monat das öffentliche Leben immer weiter eingeschränkt, bis es zwischenzeitlich beinahe zum Erliegen gekommen ist – mit schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte. Damals meldeten die Gesundheitsbehörden in Deutschland mehr als 6000 Corona-Neuinfektionen pro Tag.

Inzwischen liegt diese Zahl stabil bei deutlich unter 1000 – und nach und nach lockert die Politik die Beschränkungen. Für den 25. Mai hat die Landesregierung weitere Erleichterungen angekündigt. Dann soll etwa wieder Sport auf Anlagen im Freien, in Sporthallen und Fitnessstudios möglich sein.

Zu früh – oder gar zu spät?

Demonstration gegen Corona-Beschränkungen an der Goseriede in Hannover. Quelle: Frank Tunnat

Kommt das zu früh – oder hatten die getroffenen Entscheidungen womöglich am Ende gar keinen Effekt auf die Infektionszahlen? Einige wie der hannoversche Finanzwissenschaftler Stefan Homburg von der Leibniz-Uni bestreiten, dass der Lockdown überhaupt nötig gewesen wäre. Die Debatte um die Wirksamkeit der Einschränkungen wird leidenschaftlich geführt.

Eine kürzlich im Wissenschaftsmagazin „Science“ veröffentlichte Studie von Göttinger Wissenschaftlern könnte zur Versachlichung beitragen. Seit Mitte März haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation gemeinsam mit Kollegen der Uni Göttingen die Auswirkungen der Einschränkungen auf die Covid-19-Fallzahlen analysiert. Dafür haben sie Daten über den zeitlichen Verlauf der Neuerkrankungen mit einem Modell für Epidemiedynamik kombiniert.

Studie: Beschränkungen haben gewirkt

Das Ergebnis der Berechnungen: Jeweils mit einer Verzögerung von zwei Wochen – geschuldet der Inkubationszeit – hatten die einzelnen Beschränkungen Auswirkungen auf die Fallzahlen:

Die Absage von Großveranstaltungen am 8. März: Danach sank die Wachstumsrate der Virusverbreitung von rund 30 Prozent auf etwa 12 Prozent. Zur Erklärung: Null Prozent Wachstumsrate entspricht einer Reproduktionszahl von 1 – das bedeutet, dass jeder Infizierte nur einen weiteren Menschen ansteckt.

Schließung von Schulen, Kitas, Unis und den meisten Geschäften am 16. März: Die Wachstumsrate der Virusverbreitung sank ab Mitte März weiter auf rund 2 Prozent. Das allein hätte die Epidemie aber nicht gestoppt.

Strenge Kontaktbeschränkungen am 22. März: Die Wachstumsrate der Virusverbreitung sank danach auf etwa minus 3 Prozent.

Widerspruch zu Daten des RKI ?

Der auf den ersten Blick relativ geringe Effekt der Ende März verhängten Kontaktbeschränkungen hat in den vergangenen Wochen für heftige Debatten gesorgt. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) war die Reproduktionszahl bereits am 21. März – also vor der Verkündung der Kontaktbeschränkungen – auf unter 1 gesunken. Kritiker wie der Ökonom Stefan Homburg leiten daraus die Unverhältnismäßigkeit des Lockdowns ab.

„Unsere Analyse zeigt deutlich die Wirkung der unterschiedlichen Maßnahmen“: Viola Priesemann, Physikerin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Quelle: João Pinheiro Neto

Viola Priesemann, Physikerin und Leiterin der Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut, sieht das anders. „Unsere Analyse zeigt deutlich die Wirkung der unterschiedlichen Maßnahmen, die letztendlich gemeinsam eine starke Trendwende herbeigeführt haben.“

Demnach muss man also die Beschränkungen im Paket sehen. Zudem, so Priesemann, hätten viele Menschen in ihrem Verhalten die Kontaktbeschränkungen bereits vorweggenommen. Soll heißen: Sie waren bereits vor dem 22. März auf Abstand gegangen – ganz ohne rechtlich verordneten Zwang. Außerdem sind sich Wissenschaftler einig, dass man nicht den R-Faktor isoliert betrachten darf. Weitere Kurven des RKI zeigen, dass die Zahl der Neuerkrankungen erst Anfang April deutlich abgenommen hat.

Gerade noch rechtzeitig

Der Studie zufolge hat die Politik in Deutschland gerade noch rechtzeitig gehandelt. Das schließen die Autoren aus einem Blick ins Ausland, wo die Pandemie in Teilen Italiens, Spaniens oder in New York einen deutlich dramatischeren Verlauf genommen hat. Hätten Bund und Länder nur fünf Tage später gehandelt, hätte das auf das Infektionsgeschehen laut der Studie mutmaßlich einen deutlich negativen Einfluss gehabt: Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wäre nach einem simulierten Verlauf auf deutlich mehr als 30.000 Fälle pro Tag angestiegen.

Optimistisch für die Zukunft

In Hannover haben die Biergärten wieder geöffnet. Quelle: Katrin Kutter

Für die Zukunft sind die Forscher durchaus optimistisch. Es deute sich insgesamt eine positive Entwicklung für die kommenden Wochen an. Allerdings gebe es eine „zentrale Herausforderung“, wie der Mitautor der Studie, Michael Wilczek, sagt.

„Die Effekte der Lockerungen vom 20. April sehen wir erst seit Kurzem in den Fallzahlen. Und bis wir die Lockerungen vom 11. Mai bewerten können, müssen wir ebenfalls zwei bis drei Wochen warten.“ Änderungen in der Ausbreitung des Coronavirus schlagen sich immer erst mit erheblicher Verzögerung in den Covid-19-Fallzahlen nieder. Mittlerweile aktualisieren die Experten ihre Berechnungen jedoch täglich.

Zweite Infektionswelle nicht ausgeschlossen

Drei Szenarien haben die Forscher auf Basis ihrer Daten für die Zukunft entworfen: ein optimistisches, ein neutrales – und ein pessimistisches. Welches am Ende greift, hänge ganz entscheidend davon ab, wie sich die Menschen jetzt verhalten, sagt Priesemann – ob sie etwa weiter Abstand halten und die Hygieneregeln berücksichtigen. „Wenn alle Personen weiterhin sehr vorsichtig sind und die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter effektiv greift und gleichzeitig alle neuen Infektionsherde aufgespürt und eingedämmt werden, dann können die Fallzahlen weiter sinken.“ Doch auch die Gefahr einer zweiten Infektionswelle sei noch nicht gebannt.

Drei Szenarien

In jedem Fall erwarten die Forscher durch die beschlossene Lockerung der Zügel eine erneute Änderung des Infektionsgeschehens. Diese drei Szenarien haben sie entwickelt:

Szenario 1: Das optimistische

Danach wird angenommen, dass die gelockerten Restriktionen keinen Anstieg der Ansteckungsrate zur Folge haben. Dem liegt die Hoffnung zugrunde, dass die Gesundheitsämter Kontakte von Infizierten erfolgreich aufspüren und Infektionsherde schnell erkennen können. Das würde die Ausbreitung des Virus zurückdrängen, obwohl die Einschränkungen gelockert wurden.

Szenario 2: Das neutrale

In diesem Szenario wird angenommen, dass die Reproduktionszahl etwa bei 1 liegt, also jeder Infizierte nur einen weiteren Menschen ansteckt. Grundlage dafür ist, dass die Menschen wieder mehr Kontakte untereinander haben – aber gleichzeitig die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen und auch die Kontaktnachverfolgung dafür sorgen, dass es nicht zu viele Übertragungen gibt. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen könnte dann nahezu unverändert bleiben. Eine Warnung ist damit allerdings verbunden: „Mit jeder Änderung des Kontaktverhaltens riskiert man jedoch eine neue Welle.“

Szenario 3: Das pessimistische

Danach könnte sich die Infektionsrate in etwa verdoppeln. Das kann durch eine Verdoppelung der Kontakte im Büro, im öffentlichen Raum und im Freundeskreis geschehen – dazu beitragen kann auch eine geringere Vorsicht insgesamt. Es käme dann zu einem erneuten exponentiellen Anstieg der Infektionen. „Bis Juli wären dann wieder rund 6000 Neuinfektionen pro Tag zu verzeichnen“, sagen die Wissenschaftler.

Von Karl Doeleke