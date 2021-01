Braunschweig

Man friert schon beim Hingucken. André Frenzel öffnet den übermannshohen Eisschrank, außen auf der Tür steht „- 80“. Innen sitzen die weißen Eiskristalle fingerdick auf Kunststoffkisten und mit Strichcodes beschrifteten Plastikschalen. Das hier gehört zum Allerheiligsten, zur „Bibliothek“, wie Frenzel sagt. In dieser Bibliothek finden sich keine Bücher, sondern Antikörper. Einer von ihnen trägt den Namen COR-101. Er soll die Grundlage eines neuen Medikaments werden, das gegen Corona hilft.

Wenn man in Braunschweig aus dem Zug steigt, fällt einem noch auf dem Bahnsteig ein Schild ins Auge: „Stadt der Forschung“. Braunschweig gehört deutschlandweit zu den Orten mit den meisten Arbeitsplätzen in Forschung und Entwicklung. Schwerpunkte: Mobilität, Luftfahrt, Biologie. Im Süden der Stadt residiert auf einem „Science Campus“ unter anderem das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Und bei den Helmholtzern wiederum ist eine Firma untergekommen, die 2012 von Angehörigen der Technischen Universität Braunschweig gegründet wurde: Yumab.

Minus 80 Grad: Blick in den Gefrierschrank mit Teilen der Antikörper-Bibliothek. Quelle: Bert Strebe

Das ist das Unternehmen, dem der Minus-80-Grad-Gefrierschrank gehört und das auf 10 Milliarden Antikörper zugreifen kann. André Frenzel ist hier der wissenschaftliche Leiter und zugleich einer der Gründer. Er stammt aus Ankum im Kreis Osnabrück, ist 44 und hat unter anderem in Hannover Biologie studiert. Er erläutert, dass sein Unternehmen die menschlichen Antikörper, die potenzielle Krankheitserreger erkennen und angreifen sollen, mittels spezieller Proteine aus Blut herausfiltern und die Gene extrahieren und biotechnologisch im Reagenzglas nachbauen kann. Und damit lassen sich dann Medikamente herstellen.

Das Verfahren dazu gibt es schon seit 30 Jahren. Antikörperpräparate werden unter anderem bei Autoimmunerkrankungen und bei Krebs eingesetzt; eines der weltweit bekanntesten ist ein Entzündungshemmer, der unter dem Markennamen Humira gegen Rheuma eingesetzt wird. Früher hat man bei solchen Wirkstoffen mit Mäusen gearbeitet; Yumab verwendet dagegen menschliche Antikörper, was die Verträglichkeit erhöht. Kunden der Firma sind Pharmaunternehmen, die Präparate entwickeln wollen. Frenzel und seine Leute übernehmen die ersten Schritte, die Identifikation der richtigen Antikörper.

Geld von der N-Bank

Als im Frühjahr klar war, dass das Coronavirus sich von China aus weiter ausbreitet, setzten sich die Yumab-Leute und ein paar Wissenschaftler der TU Braunschweig und des Helmholtz-Instituts zusammen. „Wir mussten was tun“, sagt Frenzel. Es entstand eine lockere Kooperation, die den Namen „Corona Antibody Team“ bekam, Abkürzung: Corat. Das ist inzwischen der Name einer GmbH, einer Tochterfirma der Yumab. Sie hat ein paar Millionen Euro zusammengesammelt, von Privatinvestoren und – mit Unterstützung unter anderem von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) – auch von der N-Bank, und einfach losgelegt.

„Wir mussten was tun“: André Frenzel, Mitgeschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der Biotechnologiefirmen Yumab und Corat. Quelle: Bert Strebe

Weltweit gibt es laut Frenzel etwa 200 Firmen, die mögliche Corona-Mittel erforschen. Zwei oder drei sind es in Deutschland. Corat ist das einzige niedersächsische Unternehmen.

In zahllosen Schritten und mit Hilfe vom Helmholtz- und auch vom örtlichen Fraunhofer-Institut und einer nicht genannten Pharmafirma hat die Corat-Crew den Antikörper bestimmen können, der perfekt funktionierte. Sie nannten ihn COR-101. Entwickelt hat Corat ihn in zehn Monaten. Normalerweise dauere so was zwei bis drei Jahre, sagt Frenzel.

Blockierte Verbindung

Das Coronavirus Sars-CoV-2, etwa 120 Milliardstel Meter klein, sieht bekanntlich aus wie eine Kugel mit lauter Stacheln, die zum Ende hin keulenförmig verdickt sind. Diese Stacheln nennt man Spike – es handelt sich um Proteine, die das Virus braucht, um an eine menschliche Lungenzelle anzudocken. Gelingt ihm das, kann es mit der Zelloberfläche verschmelzen und der Zelle sein Erbgut übertragen und sich darin vermehren; die Krankheit nimmt ihren Lauf. Der Antikörper COR-101 nun blockiert diese Verbindung. Es lässt die Spike-Proteine gar nicht an die Lungenzellen heran. Das Virus kann den Körper des Menschen nicht mehr angreifen.

Es hat bisher etliche Versuche gegeben, Corona zu bekämpfen. Aber ob etwa Blutplasma von den Patienten hilft, die eine Corona-Infektion überstanden haben, ist nicht belegt. Malariamittel und Entzündungshemmer haben sich bisher nicht als wirksam erwiesen. In den USA gibt es zwei Corona-Mittel mit einer Notzulassung, die bei schwereren Verläufen den Zustand der Patienten eher verschlimmern als verbessern sollen.

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Braunschweig, Sitz von Yumab und Corat. Quelle: Bert Strebe

Deswegen hat man sich vorwiegend auf das Thema Impfung konzentriert, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Das war auch eine politische Entscheidung. André Frenzel hätte dagegen nicht nur die Entwicklung von Impfstoffen (zur Vorbeugung der Erkrankung), sondern auch die Entwicklung von Wirkstoffen (zur Behandlung von Erkrankten) gefördert. Denn es werde lange dauern, so viele Menschen zu impfen, dass wirklich eine Herdenimmunität entstehe, sagt er. Und wie lange der Impfschutz anhalte, wisse man auch nicht: „Wir haben das Virus noch nicht zu hundert Prozent verstanden.“

André Frenzel führt durchs Labor. Er zeigt den „Picker“, ein großes Gerät, das bei mehreren Proteinproben die Fähigkeit zur Bindung an andere Moleküle testet, er zeigt eine Maschine, die Antikörper reinigt, er öffnet die Tür des Minus-80-Grad-Freezers. Das Medikament, das die Corat GmbH mit dem Antikörper COR-101 herstellen lassen wolle, erzählt er, solle nicht nur Infizierte heilen. Es könne auch Nichtinfizierte schützen – beispielsweise solche, die wegen ihres gesundheitlichen Zustands nicht geimpft werden dürfen oder deren Körper nicht auf die Impfung reagiert.

André Frenzel mit einer Maschine, die Antikörper reinigt. Quelle: Bert Strebe

Die bisherigen Tests an Hamstern waren erfolgversprechend, nach drei Tagen war bei den mit Antikörpern behandelten Tieren nur noch ein Prozent der Viruslast nachzuweisen. Die Corat GmbH ist bereits im Gespräch mit dem Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesamt, das biomedizinische Medikamente zulässt. Im Januar sollen die Anträge dort abgegeben werden, unmittelbar danach könnten die klinischen Studien mit Corona-Infizierten beginnen.

André Frenzel und sein Team suchen noch Geldgeber: Um aus dem Antikörper COR-101 ein marktreifes Medikament zu machen, brauche die Corat GmbH insgesamt noch etwa 155 Millionen Euro. Wenn das klappe und die Studien gut verliefen, sagt Frenzel, dann könnte Ende 2021 das fertige Medikament auf dem Tisch liegen. Ein Corona-Mittel aus Braunschweig.

Von Bert Strebe