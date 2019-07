Hannover

Weniger Krankenhäuser, dafür eine bessere Ausstattung: Das fordern Experten in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung. Demnach könne mehr als zweite Klinik schließen, ohne dass die Versorgungsqualität für die Patienten leide, heißt es. Die Experten schlagen vor, die Zahl der Kliniken bundesweit von derzeit knapp 1400 auf weniger als 600 zu reduzieren. Den Zahlen liegt eine Modellrechnung aus dem Raum Köln/ Leverkusen zugrunde, wonach von aktuell 38 Krankenhäusern nur noch 14 benötigt würden – eine entsprechende Neuordnung der Kliniken vorausgesetzt. Die Ergebnisse seien auf andere Regionen und Bundesländer übertragbar.

Engpässe bei Ärzten und Pflegern abmildern

Eine Konzentration auf wenige Kliniken könne zudem helfen, Engpässe bei Ärzten und beim Pflegepersonal abzumildern, heißt es in der Studie. Das Fachpersonal und die Behandlungsgeräte sollten an weniger Standorten gebündelt werden. Weil etliche Pfleger fehlen, können einige Krankenhäuser nicht mehr alle Betten belegen, weil sonst die Versorgung der Patienten nicht mehr gewährleistet sei. Andere Kliniken legen vereinzelt ganze Stationen still. In Hannover mussten Friedenrikenstift und Henriettenstift aus diesem Grund bereits zwei Stationen schließen. Nach Auskunft des Krankenhausträgers Diakovere fehlen 40 Pflegekräfte. Im vergangenen Jahr musste sogar die Kinderintensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wegen fehlender Pflegekräfte Patienten abweisen.

Hannovers Kliniken machen Millionenverluste

Die finanzielle Lage vieler Krankenhäuser in Deutschland ist schwierig – auch in Hannover. Zuletzt wurde bekannt, dass die MHH in den ersten fünf Monaten des Jahres einen Verlust von 12 Millionen Euro gemacht hat, auch das Klinikum der Region Hannover steuert in diesem Jahr auf ein Millionendefizit zu.

Grundsätzlich dürfe die zukünftige Krankenhausplanung nicht auf Landesgrenzen wie etwa zwischen Niedersachsen und Bremen fixiert sein, hieß es in der Bertelsmann-Studie. Stattdessen müssten anhand des tatsächlichen Bedarfs eventuell alternative Planungsregionen in Erwägung gezogen werden. Dann könne bei einer Neuordnung der Krankenhauslandschaft gesichert werden, dass künftig für sämtliche Einwohner einer Region ein Krankenhaus innerhalb von 30 Minuten erreichbar wäre, das in der Lage sei, auch Patienten mit Herzinfarkt oder Schlaganfall fachgerecht zu versorgen – dazu gehöre auch die Optimierung der Rettungskette oder der Einsatz von nachtflugfähigen Hubschraubern.

