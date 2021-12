Hannover

Eine Infektion mit Covid-19 kann zu schweren Herzschäden führen. Das hat ein Forschungsteam der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Universität Göttingen jetzt erstmals direkt nachgewiesen. Die Wissenschaftler untersuchten das Herzmuskelgewebe von Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, bis in die feinsten Verästelungen. Dabei zeigten sich starke Veränderungen der Haargefäße, der sogenannten Kapillaren.

Covid-19 verändert Herzgefäße

Die Forscher erkannten, dass eine Neubildung und Aufspaltung der Gefäße zu einem chaotisch umgebauten Netzwerk voller Verzweigungen und Schlaufen führte. „Covid-19 verursacht einen unumkehrbaren Gefäßumbau und eine Gefäßneubildung. Es gleicht dem, was wir schon in der Lunge beobachtet haben“, berichtet Professor Danny Jonigk vom MHH-Institut für Pathologie. Die Schäden seien deutlich schwerer als bei Herzentzündungen, die von Erkältungs- und Influenzaviren hervorgerufen werden können. Auch das sei schlimm, betont der Pathologe, aber nicht zu vergleichen.

„Das ist definitiv eine weitere Erklärung, warum Covid-19 so tödlich ist“, sagt Jonigk. Er leitete die Studie gemeinsam mit Prof. Tim Salditt von der Uni Göttingen. Durch die Veränderung der Gefäße pumpt das Herz nicht mehr richtig, die Durchblutung ist gestört, es kommt zu Sauerstoffmangel. Im schlimmsten Fall versagt das Organ.

Herzschädigung bei schwer Covid-Kranken

Mit einer Herzschädigung ist dann zu rechnen, wenn Menschen sehr schwer an Covid-19 erkranken. „Wir gehen aber davon aus, dass es ebenfalls Patienten mit schwächeren Symptomen betrifft“, sagt Jonigk. Denn auch geringe Gefäßschädigungen könnten sich Jahre später noch kritisch auswirken.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzten für ihre Untersuchungen ein spezielles Röntgenmikroskop, das die Uni Göttingen am Deutschen Elektronensynchrotron DESY in Hamburg betreibt. Mit der besonders brillanten Strahlung konnten sie das Herzgewebe in hoher Auflösung dreidimensional abbilden. Damit gelang der erste direkte visuelle Nachweis der wesentlichen Veränderungen im Herzen bei Covid-19. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift „eLife“ erschienen. Es gab bereits seit Längerem Hinweise auf einen Zusammenhang von Corona-Infektion und Herzschädigung, nun ist die Annahme mit den Aufnahmen belegt worden.

Von Bärbel Hilbig