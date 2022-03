Größer, länger, teurer – Megajachten gelten als Vorzeigeobjekte für Milliardäre rund um den Globus. Vielen der mit jedem erdenklichen Luxus ausgestatteten Schiffe ist eines gemeinsam: Sie sind made in Germany.

Megajachten: Oligarchen-Spielzeuge made in Norddeutschland

Megajachten - Megajachten: Oligarchen-Spielzeuge made in Norddeutschland

Megajachten - Megajachten: Oligarchen-Spielzeuge made in Norddeutschland