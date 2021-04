Hannover

Immer mehr Landstriche in Niedersachsen werden zu Corona-Hotspots. Forderungen nach weiteren schnellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens erteilte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) jedoch eine Absage. „Landesweit gelten überwiegend bereits jetzt die strengen Lockdown-Maßnahmen, die zukünftig bundesweit durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes geregelt werden sollen“, sagte Weil.

Bundesweit hatte am Donnerstag vor allem die zum Teil dramatische Corona-Lage in den Kliniken den Ruf nach einem schnelleren Lockdown laut werden lassen. Manche Mediziner und Virologen forderten Maßnahmen, die noch über die vom Bund geplante Notbremse mit neuen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen hinausgehen.

Strenge Maßstäbe in Schulen

Weil wies darauf hin, dass Niedersachsen im Bereich der Schulen strengere Maßstäbe anlege, als vom Bund geplant: So gingen Schulen hier nicht erst bei einer Inzidenz von 200, sondern bereits bei einer eindeutigen Überschreitung der 100er-Inzidenz in den Distanzunterricht. Nur die ganz Kleinen und Kinder mit einer geistigen Behinderung sowie die Abschlussklassen dürften dann im Wechselunterricht bleiben, betonte Weil.

In Niedersachsen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag in 30 von 45 Landkreisen bei mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 .000 Einwohner, was striktere Corona-Beschränkungen bedeutet. Am höchsten war der Inzidenzwert in Salzgitter – mit 350,9. „Wir haben bei den Beschränkungen fast alle unsere Karten ausgereizt“, sagte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) der HAZ. Die Einschränkungen reichten von nächtlichen Ausgangssperren bis hin zur Schließung aller Schulen und Kindergärten sowie einer Ausweitung der Maskenpflicht von der Innenstadt auch auf Parkplätze.

Weil warnt vor Panik

Die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken und auf Intensivstationen verharrt derweil in Niedersachsen auf hohem Niveau. 1087 Erkrankte wurden landesweit in einem Krankenhaus behandelt, 306 davon auf Intensivstationen. 211 Erwachsene und ein Kind mussten künstlich beatmet werden. ​In den Krankenhäusern der Region Hannover sind derzeit knapp 9 Prozent der Intensivbetten noch frei – das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) listet genau 31 freie Betten auf.

Weil: „Lage auf Stationen angespannt“

Regierungschef Weil erklärte dazu, er beobachte die Entwicklung in den niedersächsischen Kliniken sehr genau. „Landesweit gibt es allerdings nicht unerhebliche Reserven, so dass Infizierte keine Angst haben müssen, im Notfall nicht intensivmedizinisch behandelt werden zu können. Die Lage ist insgesamt auf den Stationen gleichwohl angespannt“, sagte Weil der HAZ. Der Ministerpräsident war in der vergangenen Woche von Medizinern heftig kritisiert worden, weil er die Lage in den Kliniken als „entspannt“ bezeichnet hatte. Weil betonte jetzt: „Ich habe großen Respekt vor der schweren und hoch belastenden Arbeit, die insbesondere das Personal auf den Intensivstationen leistet.“

Hochinzidenregionen wie Salzgitter sicherte Weil Beratung und Begleitung durch die Landesregierung zu. Salzgitters Oberbürgermeister Klingebiel sieht einen Ausweg nur in verstärkten Impfbemühungen: „Das ist das einzige Mittel neben einer strikten Kontaktvermeidung“, sagte er. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Julia Willie Hamburg, meinte: „Es ist unverantwortlich, das Bund und Land die Arbeitswelt, in der die allermeisten Kontakte stattfinden, nicht konsequent in den Blick nehmen – mehr Homeoffice und eine Testpflicht da, wo Menschen zusammenkommen, könnten viele Infektionen vermeiden. Gerade vom SPD-Ministerpräsidenten Weil erwarte ich hier mehr Anstrengung.“

Von Michael B. Berger