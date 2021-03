Mehr als 1500 Neuinfektionen an einem Tag in Niedersachsen

Hannover

Am Samstag hat das niedersächsische Landesgesundheitsamt 1573 neue Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes stieg auf knapp 114 - so viele Menschen steckten sich innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner an. Einen Wert über 100 verzeichnen mittlerweile 20 von 37 Landkreisen und 8 kreisfreien Städten. Hält dies in der jeweiligen Region an, müssen Lockerungen laut der noch bis Sonntag geltenden Corona-Verordnung zurückgenommen werden.

Lesen Sie auch Corona: Intensivmediziner fordern zwei Wochen harten Lockdown

Die höchsten Werte hatten die Städte Salzgitter (219,6) und Osnabrück (209,4) und der Landkreis Cloppenburg (209,2). Acht Menschen starben innerhalb eines Tages an oder mit dem Coronavirus. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen auf 4807.

Von RND/lni