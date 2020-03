Mietwohnungen in Niedersachsen sollen künftig einen bestimmten Mindeststandard erfüllen – das sieht ein Gesetzentwurf der Landesregierung vor. Hintergrund für die Initiative waren die schlimmen Zustände in zwei Delmenhorster Mehrfamilienhäusern.

Bewohner und Helfer stehen vor einem Wohnblock, in dem das Wasser abgestellt wurde. Die Zustände in zwei Hochhäusern im Delmenhorster Wollepark waren 2017 so schlimm, dass die Stadt die Gebäude für unbewohnbar erklärte. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa