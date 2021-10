Milliardenprojekt Fehmarnbelttunnel: Ein Besuch auf der Mega-Baustelle in Dänemark

Rødbyhavn

„Simson“ und „Goliath“ haben schon ganze Arbeit geleistet. Die beiden Tiefseebagger gehören weltweit zu den größten ihrer Art, ihre Schaufeln fassen bis zu 34 Kubikmeter. Im Fehrmarnbelt sind die beiden Ungetüme für die Ausbaggerarbeiten im Einsatz.

Sie buddeln einen Graben, in den später die Tunnelelemente für die feste Fehmarnbeltquerung verlegt werden. „Simson“ und „Goliath“ sind auf dem Weg von Puttgarden nach Rødby von der Scandlines-Fähre aus bereits von weitem gut zu erkennen. Es sind die Vorboten der Zukunft.

Das Königreich wächst

Genau wie die gelben Tonnen, die den Arbeitsbereich im gesamten Belt schon kennzeichnen. Hier drunter soll er irgendwann einmal lang laufen, der größte Absenktunnel der Welt. 18 Kilometer lang, fast 400 Meter breit, 7,4 Milliarden Euro teuer. 2029 soll er fertig sein. Ehrgeizig. Die Dänen glauben aber daran und drücken jetzt auf die Tube. Die Größe von rund 200 Fußballfeldern hat die Baustelle hier in Rødbyhavn inzwischen erreicht. Dabei ist Lolland um 500 Meter ins Meer hinein gewachsen. Das Material, was „Simson“ und „Goliath“ ausbuddeln, wird für die Landgewinnung genutzt.

Gearbeitet wird 24 Stunden lang

Dort, wo vor kurzem noch die Ostsee plätscherte, ist eine schwarze Kraterlandschaft entstanden. 50 Lastwagen verteilen das Material von den Schiffen auf der Baustelle. „Es funktioniert ein bisschen wie eine Ameisenstraße, wenn die Schuten mit dem Sand anlegen und die Lkw darauf warten, beladen zu werden“, sagt Denise Juchem von der Tunnelbaufirma Femern A/S mit Blick auf das rege Treiben unserem Netzwerkparnter Lübecker Nachrichten. 438 Mitarbeiter beschäftigen die Dänen aktuell auf der Baustelle, irgendwann sollen es 1300 sein. Gearbeitet wird aber auch jetzt schon rund um die Uhr in einem Drei-Schicht-System. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wie in einem Fußballstadion sind deswegen zahlreiche Flutlichtmasten aufgebaut.

Zur Galerie Es wird der längste Absenktunnel der Welt: Die feste Fehmarnbeltquerung zwischen Puttgarden auf Fehmarn und dem dänischen Lolland. 2029 soll das Bauwerk eröffnet werden.

Besucherströme zur Ausstellung

Wie es in etwa acht Jahren aussehen soll, davon kann man sich ein wenige Kilometer entfernt in der Havnegade 2 einen Eindruck machen. Im alten Danhotel, das von außen den Charme der 60er Jahre versprüht und zuletzt auf Bewertungsportalen im Internet nur noch mangelhafte Bewertungen erhielt, hat Femern A/S ein modernes Info-Center errichtet. Die Tunnel-Ausstellung im Erdgeschoss, mit Animationen, Grafiken und Info-Tafeln, sollen seit Eröffnung im Frühjahr bereits 16.000 Gäste besucht haben. Ganze Busse mit Interessierten sollen hier laut Femern A/S mitunter ankommen. Im Mittelpunkt steht ein großes Modell des Tunnels mit seinen vier Röhren und der Baustelle.

Kanonenkugeln von 1644

Die Gäste können dabei auch Fundsachen besichtigen: Kanonenkugeln auf dem Jahr 1644 zum Beispiel, als sich die dänische Flotte mit einer schwedisch-niederländischen Flotte im Fehmarnbelt bekriegte. Nicht ausgestellt sind Wrackteile, die entdeckt worden sind. Bei jedem Fund wird laut Femern A/S das regionale Wikingermuseum informiert. Die Experten entscheiden dann, ob der Fund historisch wertvoll ist und was mit ihm passiert. Aber auch gefährliche Weltkriegsmunition sei bereits gefunden worden, erzählt der deutsche Bauingenieur Martin Staffel. Er leitet die Landgewinnung in Rødbyhavn und Puttgarden. Torpedos und Wasserbomben seien dabei gewesen. Dann wird die dänische Marine oder der deutsche Kampfmittelräumdienst alarmiert.

Menschen setzen Hoffnung in Tunnel

Die Ausstellung zeigt auf Plakaten auch, was die Menschen auf Lolland für Hoffungen mit dem Tunnel verbinden. Tatsächlich wirkt Rødbyhavn abseits der Baustelle wie eine Geisterstadt. Leerstehende Häuser, geschlossene Geschäfte. Kein Mensch ist am Morgen auf der Straße zu sehen. Der dänische Verkehrsminister Benny Engelbrecht, der sich am Donnerstag mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein Bild vor Ort machte, weiß um die Situation in der strukturschwachen Region. „Das Projekt schafft hier vor Ort viele neue Arbeitsplätze – sowohl auf der Baustelle als auch in den Unternehmen im Umfeld des Projekts. Hotels, Restaurants und Catering sind nur einige dieser Bereiche“, ist er sicher.

So geht es auf der deutschen Seite weiter Auf der deutschen Tunnelbaustelle auf Fehmarn sind die Erschließungsarbeiten laut Femern A/S mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Seit Frühjahr dieses Jahres wurden dort Wasserleitungen sowie Strom- und Glasfaserkabel verlegt und Baustraßen angelegt. Aktuell errichtet die Schleswig-Holstein Netz AG eine permanente und eine temporäre Transformatorstation, um die Baustelle bei Puttgarden mit Strom zu versorgen. Beide sollen Ende Oktober in Betrieb genommen werden. Das niederländische Konsortium Fehmarn Belt Contractors (FBC) und das internationale Konsortium Femern Link Contractors (FLC) sollen nun damit beginnen, das Areal einzurichten. Dazu gehört das Einzäunen der kompletten Baustelle. Außerdem wird in Kürze damit begonnen, auf den landwirtschaftlichen Flächen Oberboden abzutragen, der während der Bauzeit zwischengelagert wird. Noch in diesem Jahr soll dann auch der Bau des Arbeitshafens starten. Wie in Dänemark ist geplant, dass ein Großteil des Baumaterials auf dem Seeweg angeliefert wird. „Ziel ist es dabei, die Insel Fehmarn zu entlasten und die Belastung für die Region so gering wie möglich zu halten“, teilt Femern A/S mit.

Alle Schiffe werden kontrolliert

Ein Stockwerk über der Ausstellung sind neue Büroräume für rund 40 Angestellte entstanden, sowie einige Appartements. Auch das Marine Operation Center ist hier untergebracht. „Welche Schiffe sind gerade unterwegs? Was ist da draußen los? Das wird alles hier kontrolliert“, erklärt Denise Juchem. 61 Schiffe sind aktuell bereits im Einsatz, nur drei weitere kommen noch dazu, dann ist die Flotte komplett. Mit dabei sind auch Umweltbegleitboote, die die Sedimentation kontrollieren, und Wachboote, die aufpassen, dass die Arbeitsbereiche freibleiben. „Ab und an muss mal ein Segler herausgeholt werden“, sagt Bauleiter Scheffel. Grundsätzlich müssen sich alle Schiffe in Travemünde via Funk bei der neuen deutsch-dänischen Verkehrszentrale (VTS) anmelden, wenn sie die Bereiche passieren wollen. In Rødbyhavn erfolgt die Dokumentation und Kommunikation. Schifffahrtkoordinator Erling Wind Olsen hat aber auch das Wetter im Blick. „Letzte Woche war es zu gefährlich, da mussten wir Schiffe reinholen“, erzählt er.

Die Einfahrt ist zu erahnen

Zurück auf die Baustelle: Das künftige Tunnelportal, also die Einfahrt in den späteren Tunnel, ist bereits gut zu erkennen. Die Baugrube ist ausgehoben, der Rohbau für das Portalgebäude wird vorbereitet. Da, wo künftig mehrere Tausend Fahrzeuge sowie 78 Güterzüge täglich ein und ausfahren sollen, wurden 400 Millionen Kubikmeter Wasser ausgepumpt. Auf der anderen Seite laufen die Arbeiten an der Fabrik, in der die Tunnelelemente hergestellt werden. Ende 2023/Anfang 2024 wird dort mit der Fertigung begonnen. Das erste Tunnelelement soll 2024 abgesenkt werden. Direkt neben der Fabrik wird das Tunnel-Village für die Arbeiter erweitert. Ein Fitnessstudio und Supermarkt entstehen hier. 150 Arbeiter leben schon dort.

Sowohl Fabrik als auch Village sollen übrigens auch eine Zukunft nach der Fertigstellung der festen Fehmarnbeltquerung haben. In Kopenhagen ist der Bau mehrerer Tunnel geplant, es scheint gut möglich, dass die Elemente dafür auch hier in Rødbyhavn gebaut werden. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit für den Sundtunnel, der zwischen Fehmarn und dem schleswig-holsteinischen Festland entstehen soll? „Das wäre perfekt gewesen, aber der Wasserstand ist zu niedrig, um die einzelnen Elemente dorthin zu transportieren“, erklärt Bauleiter Staffel.

Neuer Strand für Einwohner

Die Kehrseite des Baus: Die Einwohner Lollands haben ihre Strände, ihre Naherholungsgebiete verloren. Deswegen wurde am Rande der „West Beach“ aufgeschüttet und vor kurzem an die Kommune übergeben. Ein See wurde rund drei Kilometer entfernt „umgeleitet“. Mit Vogelinseln drauf, die Ornithologen seien sehr zufrieden heißt es von Femern A/S. Das größte Verkehrsprojekt Nordeuropas hat in Dänemark bereits kräftige Spuren hinterlassen. Und jeden Tag werden sie größer.

Von Jan Wulf/LN/RND