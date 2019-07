Schneverdingen

Das Betreten des Grundstücks ist für Unbefugte verboten. Fensterscheiben sind zersplittert, Türen aus ihren Angeln gehoben. Aus dem Asphalt wachsen Birken, Schwalben nisten in den Häusern.

Was bis 1997 Europas führende Reha-Klinik für Knie- und Hüftgelenke war, gilt heute als sogenannter „Lost Place“. Doch für den verlorenen Ort mitten im Wald bei Schneverdingen im Heidekreis gibt es jetzt eine Vision für die Zukunft: In der Lüneburger Heide soll ein riesiges Resort entstehen – für Ferien mit dem eigenen Pferd. Die Eröffnung der ersten Teile ist für 2023 geplant. Für die Region sind die Pläne ein Quantensprung.

Neue Art von Urlauber anlocken

Die Heide ist bisher eine Region, in der Verkehrsschilder vor kreuzenden Kutschen warnen und kaum eine Werbeidee ohne Heidschnucke auskommt. Das neue Domizil könnte da eine ganz neue Art von Urlauber in die Gegend locken. Ein Angebot wie dieses gibt es in der gesamten Umgebung nicht, und Neubauten sind ohnehin Mangelware in der Region.

50 Ferienhäuser und Vier-Sterne-Hotel

Rund 50 Ferienhäuser sowie ein Vier-Sterne-Hotel mit etwa 75 Zimmern, Wellness und Gastronomie plant die Top Immobilien GmbH aus Hamburg unter dem Projekttitel „Horse Village Heide-Resort“ und „Snevern Natur-Hotel“. Die Investitionen sollen bei rund 30 Millionen Euro liegen. Zu jedem Ferienhaus gehört eine Doppelpferdebox, an die Terrassen grenzt jeweils ein Paddock, ein eigener Auslauf.

Gemeinsames Frühstück mit Pferd

Frühstück mit Pferd ist also möglich – ein „in Europa einzigartiges Konzept“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Thorsten Rupp. „Reiter haben in Vorabumfragen mit unglaublicher Begeisterung auf diese Möglichkeit des Urlaubs reagiert.“

Wellness und gute Gastronomie

Für schlechtes Wetter, die Nebensaison sowie Seminare planen die Investoren zwei Reithallen, überdachte Longierzirkel und ein Stallgebäude. Zudem sollen die Angebote des Luxushotels auch die Gäste aus den Ferienhäusern ansprechen. Dass es dafür eine Zielgruppe gibt, haben die Investoren ebenfalls in Umfragen eruiert: Urlauber mit eigenem Pferd wünschen sich demnach Wellness und gute Gastronomie – und seien bereit, dafür mehr Geld auszugeben.

Blick von oben auf das geplante Gelände. Quelle: Architekturvisualisierung: GärtnerChrist

Viele Ideen zerschlugen sich bereits

Rund 76.000 Quadratmeter misst das Areal der einstigen Klinik inmitten eines Naturschutzgebietes in Wintermoor, das zu Schneverdingen gehört. Es liegt direkt an Europas größtem ausgebauten Reitwegenetz.

Dennoch dauerte es acht Jahre, bis ein Investor auf die Idee kam, hier eine neue Art des Pferdetourismus aufzubauen. 2010 hatte die Stadt Schneverdingen das Areal gekauft und seitdem immer wieder Gespräche mit möglichen Investoren geführt – doch alle Ideen zerschlugen sich.

„Meilenstein für den modernen Tourismus“

Dass die Hamburger Gesellschaft jetzt ein Projekt für Pferdeurlaub außerhalb der altbekannten Reiterferien auf dem Ponyhof plant, hat nicht nur für die Stadt, sondern für die gesamte Lüneburger Heide Bedeutung. Neben den damit verbundenen Arbeitsplätzen sei das Resort „ein Meilenstein für den modernen Tourismus“, sagt Schneverdingens Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens. In den vergangenen Jahren hätten viele kleine Pensionsbetriebe in ihrem Ort mangels Nachfolge aufgegeben, sagt sie. „Wir sind jedoch gezwungen, die Bettenanzahl beizubehalten, um auch weiterhin als Tourismusregion attraktiv zu sein.“

Das geplante Vier-Sterne-Hotel wird nach dem plattdeutschen Namen für Schneverdingen benannt: Snevern Natur-Hotel. Quelle: Architekurvisualisierung GärtnerChrist

Zahl der Besucher in der Heide steigt

Die Einschätzung aus Schneverdingen bestätigt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Vermarktungsgesellschaft Lüneburger Heide GmbH. Seit elf Jahren steigt die Zahl der Besucher in der Heide jährlich, sagt von dem Bruch. „Und das, obwohl die Bettenanzahl konstant geblieben ist.“ Den Trend, dass Privatleute ihre Ferienwohnungen oder Zimmer auf dem eigenen Hof aufgeben, weil die Kinder in die Städte gezogen und sie selbst zu alt geworden sind, könne man nicht aufhalten, sagt der Tourismusexperte. „Daher brauchen wir dringend Neuansiedlungen, und zwar zentrierte Anlagen mit mehr Betten, gerne in Richtung Natur und bio. Die Idee, Urlaub mit seinem Pferd im selben Ferienhaus zu verbringen, ist sensationell.“

Lost Place: So sieht es zurzeit auf dem Areal der ehemaligen Endo-Klinik aus. Quelle: Carolin George

Teilbereiche sollen 2023 öffnen

Der Zeitplan für das ersehnte Projekt ist wohl auch deswegen sehr ambitioniert: Geplant ist, dass Ende 2020 Planungsrecht besteht, die Bauarbeiten im zweiten Halbjahr 2021 beginnen und erste Teilbereiche 2023 öffnen können.

Sämtliche Gebäude und Wege werden dafür weggerissen, auch die Versorgungsleitungen werden komplett neu gelegt. Vom bisherigen „Lost Place“ wird nichts übrig bleiben – weder über noch unter der Erde.

Früher Klinik, heute Lost place Als Ausweichkrankenhaus wurde das Gebäude in Schneverdingen für die von Luftangegriffen bedrohte Stadt Hamburg im Jahr 1943 errichtet. Bis 1975 wurde die Einrichtung betrieben. Danach eröffnete die Endo-Klinik aus Hamburg-Altona dort eine Außenstelle: Diese Spezialklinik für Knochen- und Gelenkchirurgie besaß internationales Renommee und war Anfang der 1990er-Jahre der größte Arbeitgeber Schneverdingens. Sogar Scheichs aus dem arabischen Raum sind für Operationen in die Heide gereist. Das Haus schloss 1997. Von 2001 bis zur Insolvenz 2006 betrieb eine private Gesellschaft dort ein Alten- und Pflegeheim mit rund 200 Betten. 2010 ersteigerte die Stadt Schneverdingen das Areal, um unerwünschte Käufer und Nutzungen zu vermeiden. Jetzt will die Top Immobilien GmbH aus Hamburg das 7,5 Hektar große Grundstück erwerben.

Immer mehr Gäste So viele Gäste wie noch nie zählten die Tourismusbetriebe in der Lüneburger Heide: Mit 5,8 Millionen Übernachtungen war 2018 ein Rekordjahr. Und das, obwohl wegen der Hitze und Trockenheit im Sommer die Heideblüte nahezu ausgefallen war. Für das laufende Jahr meldet die Statistik bis Ende April bereits ein weiteres Plus von 5 Prozent, die Vorausbuchungen liegen bei plus 20 Prozent. Diese Zahlen werden erfahrungsgemäß noch zurückgehen. Insgesamt rechnet die Lüneburger Heide GmbH für 2019 mit einem Gesamtplus von 3 bis 5 Prozent – also erneut mit einem Rekordjahr. Auch die Heide merkt dabei den bundesweiten Trend zum Camping und zum regionalen Urlaub: Weit mehr Urlauber aus Hamburg und Hannover beobachtet die Lüneburger Heide GmbH seit vergangenem Jahr auf den Campingplätzen.

Von Carolin George