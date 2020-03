Minister Althusmann: „Wir werden die niedersächsische Wirtschaft nicht im Stich lassen“

Hannover

Bei den Arbeitsagenturen gab es in Niedersachsen und Bremen 9000 Anzeigen von Unternehmen, die Kurzarbeit anmelden. Zum Vergleich: In der Hochphase der Finanzkrise 2008/2009 gab es im Zeitraum eines Monats 1900 entsprechende Anmeldungen. Das erklärte der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Dienstagmittag in der Pressekonferenz von Landesregierung und Krisenstab. „ Niedersachsen Wirtschafts steht vor einer der größten Bewährungsproben in der Geschichte des Landes, sagte Althusmann und fügte an: „Wir werden die niedersächsische Wirtschaft nicht im Stich lassen.“

Zum Plan Althusmanns zählt unter anderem diese Maßnahme: Unternehmer, deren Firmen in Zahlungsschrierigkeiten geraten, können eine zinsfreie Steuerstundung bis zum 31. Dezember 2020 beantragen. Sie müssen dies nur kurz begründen. Schon ab dem morgigen Mittwoch sei man bereit, entsprechende Anträge anzunehmen, sagte Althusmann. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Krise meistern können“, erklärte Althusmann.

Ab Mittwoch 15 Uhr sollen alle relevanten Antragsformulare auf der Internetseite der N-Bank online zur Verfügung stehen.

