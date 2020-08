Hannover

Knapp eine Woche vor dem Start ins neue Schuljahr in Niedersachsen herrscht wegen der anhaltenden Corona-Pandemie weiterhin große Verunsicherung. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) forderte Lehrer und Schüler, die in Risikogebieten Urlaub gemacht haben, auf, sich rechtzeitig vor dem Schulstart auf eine mögliche Infektion testen zu lassen. „Wir wollen ein Höchstmaß an Sicherheit an den Schulen“, sagte Tonne der HAZ. „Wer aus einem Risikogebiet kommt und zum Schulstart noch kein Ergebnis hat, darf nicht in die Schule.“ Das gelte für Schüler und natürlich auch für die Lehrkräfte.

Test darf nur 48 Stunden alt sein

Laut Kultusministerium darf der Test höchstens 48 Stunden alt sein, wenn dieser noch im Risikogebiet gemacht wird. Wer demnach erst am Mittwoch zurückkehrt, sich am Flughafen testen lässt und Donnerstagmorgen zum Schulstart noch kein negatives Ergebnis hat, muss zu Hause bleiben. Die Schule sei dann entsprechend zu informieren.

Tonne betonte, dass die Kollegien an den Schulen, die Schulträger und das Ministerium mit Hochdruck daran arbeiteten, dass die Schulen möglichst sichere Orte seien. „Diese Sicherheit darf nicht gefährdet werden, indem das Coronavirus aus Risikogebieten in die Schulen eingeschleppt wird.“ Die Schüler könnten angstfrei zur Schule gegen, die Eltern müssten sich derzeit keine Sorgen machen. Die Lage könne sich aber auch schnell zum Negativen drehen. Tonne: „Für Maskenverweigerer und Testpflichtbrecher habe ich kein Verständnis. Solches Verhalten gefährdet unsere gute Ausgangslage.“

Präsenzunterricht ohne Abstand

Tonne plant einen eingeschränkten Regelbetrieb zum Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien am kommenden Donnerstag. Das Ziel ist laut Ministerium gemeinsames Lernen im Präsenzunterricht in voller Klassenstärke. In den Klassen- und Arbeitsräumen muss kein Mindestabstand eingehalten werden. Tonne geht davon aus, dass die Schulen bei Verdachtsfällen „tageweise auch wieder geschlossen werden – so wie vor den Sommerferien“.

Der niedersächsische Städtetag sieht das Land nicht gut vorbereitet und forderte den Minister auf, den Corona-Infektionsschutz zu verbessern. Städtetags-Geschäftsführer Dirk-Ulrich Mende kritisierte, dass es für Urlaubsrückkehrer keine vernünftige Teststrategie gebe. „Wir müssen dann doch gucken, dass wir zu einer schnelleren Testung des Personals kommen – und das natürlich auch kostenfrei“, sagte Mende dem NDR.

FDP : Lehrer regelmäßig testen

Die FDP im Landtag forderte, dass die Lehrer alle zwei Wochen die Möglichkeit für einen freiwilligen Test bekommen sollen, bei Verdachtsfällen oder Infektionen müssten Tests auch für die Kinder schnell zur Verfügung stehen. „Die Landesregierung geht davon aus, dass Schulen im Regelbetrieb starten sollen, hat aber nichts getan, um diesen zu gewährleisten“, kritisierte der FDP-Schulpolitiker Björn Försterling.

Auch der Schulleitungsverband Niedersachsen will nicht ausschließen, dass Schulen wegen auftretender Corona-Infektionen geschlossen werden müssen. „Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass das auch hier so sein wird oder eher sein könnte“, sagte Verbandschefin Andrea Kunkel. „Ich habe durchaus Respekt vor diesem Schulstart nächste Woche.“

Von Marco Seng