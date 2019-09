Hannover

Wurden nun Drogen gefunden oder nicht? Nach widersprüchlichen Darstellungen zu den Ergebnissen einer groß angelegten Razzia in der Justizvollzugsanstalt Sehnde hat das Justizministerium am Donnerstag seine bisherigen Angaben korrigiert. Die Aussagen, die eine Ministeriumsmitarbeiterin am Mittwoch in eine...