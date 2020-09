Berlin/Kiel

Medienberichten zufolge schwebt dem BDI eine mobile Startplattform in der Nordsee vor. Sie soll privatwirtschaftlich aber mit staatlicher Unterstützung betrieben werden. Am Freitagnachmittag gab es dazu ein Treffen von Raumfahrtunternehmen und Beamten im Bundeswirtschaftsministerium.

„Eine mobile Startplattform in der Nordsee ist technisch machbar und strategisch wie wirtschaftlich sinnvoll", so der BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. "Das New-Space-Ökosystem und Start-ups der Branche werden von einer deutschen Startplattform enorm profitieren." Eine Startplattform lasse sich innerhalb von zwei Jahren realisieren.

Die Realisierung sei eine politische Entscheidung und keine technische Frage. Ein deutscher Startplatz sollte allen europäischen und internationalen Partnern zur Nutzung offenstehen.

Bund soll Zuschuss leisten

Die Bundesregierung müsse sich nicht an Kauf, Umbau oder Betrieb der Plattform beteiligen, so Lang. "Stattdessen notwendig wäre ein Zuschuss des Bundes für die Initialkosten in der Anfangsphase. Für eine risikoarme und kostengünstige Realisierung lässt sich auf vorhandene Infrastrukturen, Technologien und Lösungen zurückgreifen.“ Das könnte den Staat laut Machbarkeitsstudie zwischen 2021 und 2026 bis zu 29,7 Millionen Euro kosten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) hatte sich bereits im vergangenen Jahr aufgeschlossen für die Errichtung eines deutschen Weltraumbahnhofs gezeigt.

Schleswig-Holsteins Technologieminister Bernd Buchholz ( FDP) verfolgt die Pläne für einen deutschen Weltraumbahnhof mit großem Interesse. Die Details des Konzepts für den Startplatz in der Nordsee kenne er bislang nicht. „Ein entscheidender Punkt wird aber sein, ob eine solche Plattform für unser Land Wertschöpfung generieren kann. Dann wäre sie für uns ein Gewinn.“

Keine fest installierte Plattform

Es gebe drei private Hersteller von sogenannten Microlaunchern in Deutschland, die 2021/22 auf den Markt kommen sollten. Keines der drei Unternehmen verfüge aber über einen vertraglichen Startplatz in Europa, heißt es. Die Machbarkeitsanalyse einer Firma komme zu dem Ergebnis, dass eine mobile Startplattform in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee für den Start von kleinen Trägerraketen in „polare- und sonnensynchrone Orbits“ geeignet sei.

Vorgesehen ist keine fest installierte Plattform im Meer, sondern eine mobile Lösung. Angedacht ist der Einsatz einer Jack-up-Plattform. Das ist eine mobile Offshore-Plattform mit beweglichen Beinen, die fest verankert werden kann. Demnach soll jeweils eine liegende Rakete im Hafen in Bremerhaven auf die mobile Abschussplattform geladen und mit einem Schiff an den Startpunkt im Meer gebracht werden. Erst dort soll die Rakete vor dem Start aufgerichtet und betankt werden. Theoretisch käme von der Entfernung her auch Brunsbüttel als Basishafen infrage, im Konzept findet diese Option aber keine Erwähnung.

Umweltschützer könnten Alarm schlagen

Als Standort für die Abschussplattform haben sich die Firmen den äußersten Westen der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone ausgeguckt. Problematisch könnte dabei die Nähe zum Naturschutzgebiet Doggerbank werden, die Umweltschützer auf den Plan rufen dürfte. Auch der Plan, die Rakete erst vor Ort zu betanken, könnte Kritik auslösen. Nahe der geplanten Startposition liegen zudem dänische, norwegische und britische Öl- und Gasförderanlagen. Inwieweit hier eine Abstimmung mit den Nachbarländern erfolgen müsste, sei nicht untersucht worden, heißt es.

Unklar sei zudem, als welche Anlagenart die Abschussbasis von Behörden gewertet werde und welche Genehmigungen dafür notwendig seien. Zuständig hierfür ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Schleswig-Holstein und Niedersachsen würden nur in Kenntnis gesetzt und könnten bei Bedarf angehört werden.

Auch andere Standorte im Gespräch

Der Kieler Weltraumexperte, Patrick O’Keeffe, hatte zuletzt den Fliegerhorst Jagel in der Nähe von Schleswig für einen geeigneten Standort für einen Weltraumbahnhof in den Raum geworfen. „Ich finde die Idee einer Seeplattform zwar spannend, aber sie bringt auch viele Probleme mit sich. Wenn für jeden Start die Raketen aufs Meer herausgebracht werden müssen, bedeutet das einen hohen Aufwand an Marinelogistik. Das muss lange vorbereitet werden und ist teuer“, sagt er. „Nach Jagel könnten die Raketen einfach mit Schwerlast-Lkws über die Autobahn 7 gefahren werden. Das wäre sehr viel einfacher.“ Auch Nordholz in Niedersachsen und der Flughafen Rostock-Laage waren als mögliche Standorte für Startplätze an Land bereits in der Diskussion.