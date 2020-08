Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) verwirrt mit aktuellen Aussagen zu seiner künftigen politischen Wunschkonstellation den Regierungspartner CDU. „Ich weiß nicht, ob ich eher irritiert oder amüsiert sein wollte, wenn Stephan Weil zwei Jahre, bevor es überhaupt eine Landtagswahl gibt, gleichsam über die schon Koalitionsverhandlungen führt“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer der HAZ. „In jedem Fall ist der Ministerpräsident extrem retro.“

Mit der CDU nur, weil es die Vernunft so will?

Weil hatte in einem dpa-Interview erklärt, er strebe nach der nächsten Landtagswahl, die regulär frühestens im Herbst 2022 stattfindet, wieder eine rot-grüne Koalition in Niedersachsen an. Schließlich sei diese „seit Jahrzehnten“ seine Wunschkoalition, sagte der Sozialdemokrat. Mit der CDU hingegen regiere man derzeit in Hannover vornehmlich aus Vernunftgründen.

„Ich finde derartige Aussagen erstaunlich“, sagte Toepffer, „zumal wir dachten, dass wir mit den Sozialdemokraten ganz ordentlich regieren.“ Aber trotz der Tatsache, dass man noch gar nicht wissen könne, wie Niedersachsens Wähler in zwei Jahren entscheiden werden und wie wichtig die SPD dann noch sei, scheine der Ministerpräsident nicht mitbekommen zu haben, was sich in den letzten 30 Jahren verändert habe. „Wir haben heute doch ganz andere Parteien wie auch Fragestellungen, vom Klimawandel und dem vertrocknenden Wald bis hin zu Corona. Ich weiß nur, mit wem ich 2022 nicht koalieren werde – und zwar mit den Linken“, sagte Toepffer. Er spielte damit auf jüngste Aussagen der SPD-Bundesspitze an, die sich auch ein rot-rotes Bündnis vorstellen kann.

Von Michael B. Berger