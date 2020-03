Hannover

Die niedersächsische Landesregierung verfügt die Schließung aller Restaurants und Cafés. Spätestens mit der schon bisher geltenden Schlusszeit am Sonnabend um 18 Uhr werde diese umfassende Maßnahme wirksam. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Freitagmittag in der routinemäßigen Unterrichtung des Krisenstabes der Landesregierung an. Bringdienste und Außer-Haus-Verkäufe bleiben hingegen erlaubt. Er wolle deutlich machen, so der Ministerpräsident, dass sich jeder weiterhin mit Mahlzeiten versorgen könne. Auf Nachfrage fügte Weil an, dass er eine spätere „Ausgangssperre“ nicht ausschließen könne.

Weil : Gastronomen haben sich nicht richtig verhalten

Zuvor hatte Weil berichtet, dass bei massiven Polizeieinsätzen- und kontrollen am Donnerstag zur Einhaltung der bisherigen Erlasse gegen Menschenansammlungen „teils gute, teils nicht so gute Erfahrungen gemacht worden seien“. Die neue Maßnahme, die eine weitere Annäherung an eine De-facto-Ausgangssperre bedeutet, sei auf der Grundlage dieser Einsätze und Eindrücke gefällt worden. In weiteren Ausführungen berichtete Weil, dass er mit der Handhabe der Situation durch die Gastronomen nicht einverstanden sei.

Weil kündigte außerdem an, dass er damit rechne, dass in Niedersachsen am heutigen Freitag die Zahl der bestätigten Infektionen die Zahl von 1000 überschreiten werden. Und abermals mahnte der Ministerpräsident die Verbraucher, sich beim Einkaufen nicht panisch zu verhalten. „Jeder muss diszipliniert sein“, sagte Weil.

