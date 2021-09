Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Impfaktionen für Schüler und Schülerinnen zurückgewiesen. Spahn hatte in einem Interview der HAZ erklärt, dass die Ministerpräsidenten der Länder frühzeitig geplante Impfaktionen für Schülerinnen noch vor den Schulferien verhindert hätten – „auch Ihr Herr Weil“, hatte Spahn gesagt und sich darüber beklagt, dass sich die Länder später darüber beschwert hätten, dass es kein Impfangebot vor den Ferien gegeben habe.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es stimmt nicht, dass Stephan Weil eine Impfung der über Zwölfjährigen vor den Ferien verweigert hat. Das Gegenteil ist richtig“, betonte dagegen am Montag Regierungssprecherin Anke Pörksen. Der niedersächsische Ministerpräsident habe ausdrücklich eine Impfung der über Zwölfjährigen gefordert. Die Ständige Impfkommission (Stiko) habe dazu aber damals keine Empfehlung abgeben wollen. „Stephan Weil hat sich in der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. Juni darüber mit dem Chef der Stiko angelegt. Der Bund konnte oder wollte damals keinen Impfstoff für die zwölf- bis 18-Jährigen zur Verfügung stellen“, erklärte Pörksen.

Von Michael B. Berger