Ministerpräsident Weil will Hetzer im Netz aus der Anonymität holen

Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) will stärker gegen Hetze im Internet vorgehen. „Ich fordere die Identifizierbarkeit von Menschen, die andere bedrohen, zutiefst beleidigen oder die Volksverhetzung im Netz betreiben. Sie müssen aus ihrer Anonymität heraus“, sagte Weil im Gespräch mit der HAZ. Die Flut von Beleidigungen und Bedrohungen gegen Privatpersonen, aber auch gegen Politiker auf allen Ebenen sei nicht hinnehmbar und erfordere eine Antwort sowohl von der Gesellschaft als auch vom Staat und seinen Institutionen, sagte Weil.

„Eine neue Form von Massenkriminalität“

Nicht erst seit dem angekündigten Rücktritt des Hamelner Landrats Tjark Bartels ( SPD) betrachtet Weil das Phänomen als zunehmende Belastung von Staat und Gesellschaft. Bartels hatte seinen Burn-out auch mit Hassbotschaften begründet, die ihn wegen des Kindesmissbrauchskandals von Lügde erreicht hatten. „Wir haben es mit dem Phänomen des virtuellen Schlägertypen zu tun, der Tag für Tag mit seinem Unrat das Netz flutet – das ist eine neue Form von Massenkriminalität“, sagte der SPD-Politiker.

Im ersten Halbjahr 2019 wurden in Niedersachsen 107 Ermittlungsverfahren wegen Hasskommentaren eingeleitet – das waren fast so viele wie im gesamten Jahr 2018, als die Behörden 129 Fälle registrierten. 2017 waren 149 von insgesamt 188 Fällen rechtsradikal motiviert. Im Jahr darauf hatten 99 der 129 Vorfälle einen rechtsradikalen Hintergrund, in der ersten Hälfte dieses Jahres 52. Die Zahlen hatte das niedersächsische Innenministerium im August veröffentlicht.

„ Klarnamen sind keine Lösung“

Weil schlägt vor, für die Identifizierung der Täter die IP-Adressen heranzuziehen, die bei den jeweiligen Plattformen wie Facebook und Twitter hinterlegt würden. „ Klarnamen sind keine Lösung, schon weil man die Klarnamen schnell austauschen kann.“ Die Plattformen hätten die Pflicht, Hassbeiträge völkerverhetzenden Inhalts zu löschen. Darüber hinaus müssten sie aber verpflichtet werden, solche Beiträge der Polizei oder der Justiz zu melden, sagte Weil. „Das müsste im Netzwerk-Durchführungsgesetz ganz klar geregelt werden.“ Nötig sei auch eine Informationspflicht gegenüber den Opfern von schweren Beleidigungen, Verhöhnungen oder Diffamierungen. „Oft wissen sie gar nicht, was im Netz über sie verbreitet wird.“

Ehrenamtliche schlechter vor Beleidigungen geschützt

Während die Bedrohung von Bundes- und Landespolitikern strafrechtlich besonders sanktioniert wird, sind ehrenamtliche Kommunalpolitiker nicht besonders geschützt – eine Differenzierung, die Weil nicht einleuchten will. „Da müssen Strafbarkeitslücken geschlossen werden. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass Bundespolitiker einen höheren strafrechtlichen Schutz genießen als der Ratsherr oder die Ratsfrau einer Gemeinde.“ Die Vorgaben im Netz-Durchführungsgesetz müssten auch auf Verkaufsplattformen oder Gamerplattformen ausgeweitet werden, auf die Hassprediger mitunter auswichen.

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) prüfte derzeit, ob man im Kampf gegen die Hetze im Netz Schwerpunktstaatsanwaltschaften einrichten solle, sagte Weil. Dies wäre folgerichtig, weil auch die Hassrede eine Form der Internetkriminalität darstelle, für die es bereits Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebe.

Auch CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer unterstützt ein härteres Vorgehen gegen Drohungen und Hetze im Internet. Zu viele Verfahren gegen Hassredner würden zu schnell wegen geringer Schuld eingestellt. Um das zu ändern, könnten sechs neue Schwerpunktstaatsanwälte eingestellt werden, schlug der Christdemokrat vor.

Mehr zum Thema

Hasskommentare: Immer mehr Verfahren in Niedersachsen

Niedersachsens Justizministerin will Bedrohungen und Hassattacken stärker ahnden

Wie Niedersachsen die zunehmenden Drohungen gegen Politiker bekämpfen will

Von Michael B. Berger