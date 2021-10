Oesede

Die evangelische Kirche hat lange geschwiegen. Dabei hat es auch in ihren Reihen Täter gegeben, die Kinder missbrauchten – nicht nur in Heimen, auch in Kirchengemeinden. In Oesede im Kreis Osnabrück hat jetzt eine Betroffene ihren Leidensweg öffentlich gemacht. Lisa Meyer, so will sie genannt werden, wirft der hannoverschen Landeskirche bis heute schwere Versäumnisse vor. „Ich hoffe, dass die Kirche endlich die Verantwortung übernimmt und sich nicht wieder rauswindet“, sagt die Mittfünfzigerin. „Ich hoffe, dass ich anderen Opfern Mut mache.“

Sprachlos. Traurig. Entsetzt. Solche Worte fielen immer wieder bei der Pressekonferenz, zu der die Landeskirche ins Rathaus von Oesede eingeladen hatte und bei der Meyer per Video ausführlich von ihren traumatischen Erfahrungen berichtete. Vor allem Pastor Nils Donadell von der betroffenen König-Christus-Gemeinde in Oesede zeigte sich erschüttert von dem, was dort lange vor seiner Zeit vor sich ging. „Entsetzt und wütend haben wir hier vor Ort aufgenommen, was im vermeintlichen Schutzraum der Kirche geschehen ist“, sagte er. „Wir stehen vor einem Trümmerhaufen der eigenen Geschichte.“ Geschockt hat nicht nur den Pastor, dass die Kirche offenbar lange Zeit den Täterschutz in den Vordergrund stellte und Opfer zum Schweigen brachte.

Küsse im Keller

Fast fünfzig Jahre liegen die Vorfälle zurück, die Lisa Meyer nun mit therapeutischer Hilfe und Unterstützung der Kirche aufarbeitet und die sie gefasst und strukturiert so schildert: Sie war zehn Jahre alt, als Siegfried G., der sich damals in Oesede zum Diakon ausbilden ließ, sie bei einem Versteckspiel im Keller des Gemeindehauses plötzlich küsste und im Intimbereich berührte. Einer gleichaltrigen Freundin passierte Ähnliches. Beide fanden es eklig, konnten als Zehnjährige die Vorfälle aber schwer einordnen. „Wir haben es irgendwie so weggelacht damals“, erzählt Meyer.

„Entsetzt und wütend haben wir hier vor Ort aufgenommen, was im vermeintlichen Schutzraum der Kirche geschehen ist“: Pastor Nils Donadell (links) und Superintendent Hans Georg Meyer-ten Thoren. Quelle: Uwe Lewandowski/epd

Im folgenden Sommer war an Verdrängen nicht mehr zu denken. Bei einer Jugendfreizeit in Österreich, an der der Diakonanwärter mit Ehefrau und eigenen Kindern teilnahm, kam es zum schweren sexuellen Missbrauch. „Siggi“ war, als die Gruppe zu einem Ausflug gestartet war, als alleiniger Betreuer für Lisa und ein weiteres erkranktes Mädchen in der Unterkunft geblieben. Er legte sich, zunächst ein Brettspiel in der Hand, im Doppelbett zwischen die beiden und umklammerte die Elfjährige „wie eine Schraubzwinge“.

Was folgte, ist, wie Meyer erläutert, nach heutigem Strafrecht als Vergewaltigung einzuordnen. Genauso fühlte es sich auch an, sodass das Kind am folgenden Tag unter Tränen einer Betreuerin davon erzählte. Deren Antwort war keine Hilfe, sondern traumatisierte das Mädchen erst recht. „Sie hat mir nicht geglaubt“, sagt Meyer. „Sie hat mich der Lüge bezichtigt und mir gedroht. Ich dürfte die, wie sie sagte, unerhörten Vorwürfe nicht wiederholen.“ Nicht einmal den Eltern mochte sie sich daraufhin anvertrauen. In der Folge habe sie immer wieder an Depressionen gelitten.

Kirchengemeinde nicht informiert

2010 schließlich wandte Lisa Meyer sich an die Landeskirche. Damals waren vor allem aus der katholischen Kirche vergleichbare, jahrzehntelang verheimlichte Taten ans Licht gekommen. Kindesmissbrauch schien zunächst mit Zölibat und hierarchischen Strukturen zusammenzuhängen. Umso erschrockener war die Frau aus Oesede, dass auch die evangelische Kirche ihre Geschichte weiter vertuschte. Zwar bot das Landeskirchenamt an, ihr eine Therapie zu vermitteln. Die Kirchengemeinde in Oesede aber informierte es nicht, ebenso wenig die späteren Wirkungsstätten des Diakons.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dabei war Siegfried G., wie sich herausstellte, wegen eines anderen Falles von sexuellem Missbrauch 1977 vom Kirchenvorstand entlassen worden – allerdings mit einem positiven Abschlusszeugnis und der Empfehlung, den Therapiewilligen wie geplant einzusegnen und in einem anderen Arbeitsbereich als Diakon einzustellen. „Dadurch haben sie dem Täter einen Freifahrtschein, einen großen Persilschein gegeben“, sagt Meyer. So getarnt habe sich „Siggi“ zum Serientäter entwickelt und konnte etwa bei einem Sportverein in Georgsmarienhütte Kinder betreuen.

„Wie eine Bittstellerin“

Als sich Lisa Meyer 2010 an den damaligen Osnabrücker Superintendenten wandte, lebte Siegfried G. noch. Spätestens da hätte ihrer Ansicht nach der Täterschutz in den Hintergrund rücken und die Sache öffentlich gemacht werden müssen. Vielmehr habe die Kirche sie aber „wie eine Bittstellerin“ behandelt und erst auf hartnäckige Nachfrage die alten Kirchenvorstandsakten zum Vorschein gebracht. Meyer hat sich im vergangenen Jahr erneut an die Landeskirche gewandt und über Anerkennungsleistungen informiert.

„Dadurch haben sie dem Täter einen Freifahrtschein, einen großen Persilschein gegeben“: Der Diakon wurde entlassen – bekam aber ein positives Zeugnis mit. Quelle: Luca Bruno/ap/dpa (Symbolbild)

Eine per Video zugeschaltete weitere Betroffene berichtete, die Kirche beziehe Opfer sexuellen Missbrauchs nicht ausreichend in die Aufarbeitung ein. Es werde behauptet, ihnen keine weitere Traumatisierung zumuten zu wollen. Tatsächlich würden aber die Täter geschützt.

„Wir haben Fehler gemacht, auch ich persönlich“, räumte Rainer Mainusch, Leiter der Rechtsabteilung des Landeskirchenamts, bei der Veranstaltung ein und bat um Entschuldigung. 2010 seien die Taten strafrechtlich schon verjährt gewesen. Da der Täter nicht mehr im Dienst war, habe man auch die Gemeinde nicht informiert. Seitdem habe sich strukturell viel verbessert, nicht zuletzt zugunsten der Prävention. „Aber manches geht nicht so schnell, wie wir uns das wünschen.“

Anlaufstelle für Betroffene

Superintendent Hans-Georg Meyer-ten Thoren vom Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte ermunterte mögliche weitere Opfer ausdrücklich, sich zu melden. „Der Schutz der Betroffenen muss unzweifelhaft vor dem Täterschutz stehen.“ Der Kirchenkreis werde dazu verbindliche Fortbildungen für Pastoren durchführen. „Am Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt bemisst sich die Glaubwürdigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Kirche“, sagte die Leiterin der 2012 eingerichteten Anlaufstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt, Pastorin Karoline Läger-Reinbold. Die Fachstelle werde personell weiter verstärkt. Viel zu lange habe man versäumt, Täter schützende Strukturen ernsthaft zu durchbrechen. „Das ist für unsere Kirche beschämend.“

Info: Betroffene sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche und der Diakonie können sich, auf Wunsch anonym, telefonisch unter 0800-5040112 an die zentrale Anlaufstelle HELP wenden und Beratung und Unterstützung bekommen.

Von Gabriele Schulte