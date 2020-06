Hannover

Mutmaßliche Misshandlungen in einem Pflegeheim in Celle haben am Montag in der Landespolitik in Hannover hohe Wellen geschlagen. Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) zeigte sich schockiert über Nachrichten, nach denen Heimbewohner ohne richterliche Anordnung an ihr Bett gebunden worden sein sollen. Reimann und forderte weitere, „lückenlose“ Aufklärung. Die bereits eingeschaltete Heimaufsichtsbehörde werde weitere Prüfungen vornehmen, sie seien noch nicht abgeschlossen, teilte die Ministerin mit.

Nur Informanten am Pranger?

Nach anonym erhobenen Vorwürfen soll Pflegepersonal Heimbewohner ans Bett gefesselt und in Exkrementen liegen gelassen haben. Auch seien die Wunden eines Beinamputierten nicht fachgemäß behandelt worden. Die Heimbetreiberin Claudia Muus räumt einen Teil der Vorwürfe ein. Auch sie sprach gegenüber der HAZ von „scheußlichen“ Bildern. Sie stellte jedoch nicht wegen der der gezeigten Zustände, sondern wegen der Veröffentlichung der Bilder Strafanzeige und und entließ drei Mitarbeiterinnen fristlos. Wie Stefanie Vogler von der Staatsanwaltschaft Celle erläuterte, bestehe durch die Veröffentlichung der Aufnahmen der Verdacht, dass der „höchstpersönliche Lebensbereich“ von zwei Patienten verletzt worden sein könnte.

Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen aus

Hinsichtlich der Vorwürfe gegen das Heim werden derzeit die Ausweitung der Ermittlungen sowie die Eröffnung eines weiteren Verfahrens wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung, der Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen erwogen, erklärte Staatsanwältin Vogler.

Die bei der Stadt Celle ansässige Heimaufsicht hat nach Angaben des Sozialministeriums das Heim noch am Abend des 18. Juni überprüft, nachdem eine Beschwerde bei dem Ministerium eingegangen war. Hier seien lediglich bei vier Bewohnerinnen Bettgitter aufgestellt gewesen, jedoch mit Einverständniserklärungen oder Genehmigungen. Es habe in der Vergangenheit aber „mindestens einen belegbaren Vorfall“ gegeben, bei dem es zu erheblichen Verfehlungen des Heimpersonals gekommen sei. Jedoch sei keiner der bei diesem Vorfall beteiligten Mitarbeiter mehr in der Einrichtung tätig, erklärte das Sozialministerium.

Kein Generalverdacht gegen Pflegekräfte

„Schwer erschüttert“ über die mutmaßlichen Vorgänge zeigte sich auch Niedersachsens Pflegekammerpräsidentin Nadya Klarmann. „Solche Missstände sind nicht zu akzeptieren“, sagte Klarmann. Die sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Meta Janssen-Kucz, forderte ebenfalls eine lückenlose Aufklärung. Sie warnte allerdings davor, jetzt alle Pflegekräfte unter Generalverdacht zu stellen.

