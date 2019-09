Mit Tempo 180 durch den Harz: Polizei kontrolliert Motorräder

Halberstadt

Im Harz hat die Polizei bei Verkehrskontrollen Motorradfahrer besonders in den Fokus genommen und zahlreiche Verstöße entdeckt. Am Sonnabend wurden insgesamt 153 motorisierte Zweiradfahrer und ihre Fahrzeuge sowie vier Autofahrer überprüft, wie das Polizeirevier Harz am Sonntag mitteilte. Dabei stellten die Beamten acht Geschwindigkeitsverstöße fest. Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Harz wurde mit Tempo 180 bei erlaubten 100 auf der Bundesstraße 242 bei Harzgerode erwischt.

Zudem wurden an den kontrollierten Motorrädern 29 Verstöße festgestellt. Teils war der Termin für die Hauptuntersuchung verstrichen, die Kennzeichentafel falsch angebracht oder es gab Mängel an Beleuchtung, Reifen, Bremsen oder Auspuff. In vier Fällen gab es keine Betriebserlaubnis mehr. Die Beamten stellten elf Mängelscheine aus. In zwölf Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zwei Fahrezeuge wurden sichergestellt.

Harz: Schön fünf tote Motorradfahrer in diesem Jahr

Der Harz gilt als besonders beliebt bei Motorradfahrern. Die landschaftlich schönen, aber kurvigen Strecken sind jedoch unfallträchtig. Laut der Polizei kamen im Harz in diesem Jahr schon fünf Motorradfahrer ums Leben, viele wurden schwer verletzt.

Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer starb am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Seesen. Der Mann war in einer Linkskurve mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

